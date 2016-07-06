Швейцарский фанат Роналду оштрафован и депортирован из Франции (видео)
13:48, 06 июля 2016Евро 2016
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Сумма штрафа составила 500 евро.
Reuters
Швейцарский фанат Шамшир Карими, который выбежал на поле в надежде обнять нападающего сборной Португалии Криштиану Роналду в четвертьфинальном матче Евро-2016 между сборными Польши и Португалии наказан за свой поступок, сообщает Goal.com.
Согласно решению суда Марселя болельщика оштрафовали на 500 евро а также временно запретили въезд во Францию.
В свое оправдание, в суде фанат рассказал, что Роналду является его «идолом».
Инцидент случился в дополнительное время, на 110-й минуте матча. Карими выбежал на поле и попытался обнять Роналду, однако был остановлен службой охраны в непосредственной близости от игрока.
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