Врач сборной Украины: "Ничего криминального в найденных препаратах нет"

Врач сборной Украины Сергей Дереповский рассказал об использовании медицинских препаратов, найденных немецкими журналистами возле отеля, где жила команда на Евро-2016. Об этом сообщает газета "Сегодня".

"Желтая немецкая пресса пытается найти сенсацию и крамолу там, где их и близко нет. В делегации были ведь не только футболисты. И путь эти журналисты почитают, что для чего применяется: та же магнезия, например, на самом деле используется для компрессов. А упаковка из-под наклофена, так это я вообще себе колол – у меня колено воспалилось.

Что касается шприцов, то в них разводятся препараты для компрессов: я ж не виноват, что магнезию выпускают не в большом флаконе, а в ампулах. И тот же вольтарен можно ввести только через укол. К тому же, все шприцы были в специальных утилизационных пакетах, которые вообще не нужно было вскрывать.

Мы когда выезжали из отеля, попросили персонал выкинуть мусор. А они, уж не знаю почему, поставили возле входа. А журналистам только это и нужно – начали ковыряться. Ну, это все равно как ковыряться в грязном белье. Еще раз повторю, ничего криминального там не было и в помине. И я по этому поводу вообще не переживаю. Но мы обязательно в самое ближайшее время выступим в этой связи с официальным заявлением", – сказал Дереповский.

Как сообщал УНИАН, вчера бельгийские СМИ сообщили, что УЕФА открыло дело против сборной Украины в связи с возможным употреблением ее футболистами допинга на Евро-2016.

Позже пресс-служба УЕФА опровергла эту информацию, добавив, что все допинг-пробы футболистов на турнире дали отрицательный результат.