УЕФА не открывал дело против сборной Украины из-за допинга

УЕФА не открывал дисциплинарное дело в отношении сборной Украины из-за возможного употребления ее игроками допинга во время Евро-2016. Об этом сообщает "Р-Спорт", ссылаясь на пресс-службу организации.

"Никакого дисциплинарного дела в этой связи открыто не было, а результаты всех допинг-тестов, проанализированных к настоящему времени, были отрицательными", - сообщил представитель УЕФА.

Ранее бельгийские СМИ распространили информацию, что УЕФА начал расследование в отношении сборной Украины после того, как рядом с отелем, где проживала команда, было обнаружено большого количество медицинских препаратов и шприцов.