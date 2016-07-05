УЕФА не открывал дело против сборной Украины из-за допинга
23:13, 05 июля 2016Евро 2016
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В УЕФА опровергли информацию бельгийских СМИ о возможной причастности сборной Украины к допинг-скандалу.
Reuters
УЕФА не открывал дисциплинарное дело в отношении сборной Украины из-за возможного употребления ее игроками допинга во время Евро-2016. Об этом сообщает "Р-Спорт", ссылаясь на пресс-службу организации.
"Никакого дисциплинарного дела в этой связи открыто не было, а результаты всех допинг-тестов, проанализированных к настоящему времени, были отрицательными", - сообщил представитель УЕФА.
Ранее бельгийские СМИ распространили информацию, что УЕФА начал расследование в отношении сборной Украины после того, как рядом с отелем, где проживала команда, было обнаружено большого количество медицинских препаратов и шприцов.
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