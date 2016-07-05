УЕФА начал расследование по подозрению сборной Украины в употреблении допинга на Евро-2016 - СМИ

УЕФА начал расследование в отношении сборной Украины по футболу, подозревая ее в употреблении допинга во время проведения Евро-2016. Об этом сообщает бельгийское издание Het Nieuwsblad, ссылаясь на информационное агентство Belga.

Отмечается, что возле отеля в Экс-ан-Провансе, где жила сборная Украины, было найдено множество медицинских изделий, в том числе лекарств и шприцов. Соответствующее открытие сделали немецкие журналисты-расследователи издания Correctiv.

Далее УЕФА планирует провести консультации с французским антидопинговым агентством (AFLD), чтобы выяснить, нарушала ли сборная Украины кодекс Всемирного антидопингового агентства (WADA).

При этом издание подчеркивает, что препараты, которые были найдены, не входят в список запрещенных.

Как сообщал УНИАН, сборная Украины стала единственной командой-участницей чемпионата Европы, которая проиграла все три матча на турнире.

Позже в УЕФА сообщили, что все 1818 допинг-проб участников Евро-2016 дали отрицательный результат.