УЕФА реализовал 99 процентов билетов на матчи чемпионата Европы

Почти 100 процентов билетов на матчи чемпионата Европы по футболу во Франции было реализовано, заявил операционный директор УЕФА Мартин Каллен, сообщает Р-спорт.

"Мы рады продаже билетов, почти все матчи проходят при аншлагах, 99% билетов были проданы, всего около 2,5 миллиона, - сказал Каллен журналистам. - Мы боремся с черным рынком и перепродажей билетов и призываем всех болельщиков покупать их только из официальных источников. Раньше у нас были проблемы с распределением билетов на матчи плей-офф, так как очень мало времени на их продажу, и много билетов оставалось нераспроданными. Мы приняли критику, и в этот раз ситуация улучшилась".

На некоторых стадионах Евро, в том числе на главной арене "Стад де Франс", возникали проблемы с качеством дерна, а на стадионе в Лилле после групповой стадии газон был полностью заменен.

"В Марселе были проблемы с газоном, но в последнем матче его состояние было хорошим, и в полуфинале вы увидите лучший газон на этом стадионе с начала турнира, - отметил Каллен. - Что касается финала, то газон на "Стад де Франс" в хорошем состоянии, может быть, не в отличном, но проблем с ним не будет".

Как сообщал УНИАН, Чемпионат Европы проходит в 10 городах Франции с 10 июня по 10 июля.