УЕФА реализовал 99 процентов билетов на матчи чемпионата Европы
Всего продано около 2,5 миллиона билетов.
Почти 100 процентов билетов на матчи чемпионата Европы по футболу во Франции было реализовано, заявил операционный директор УЕФА Мартин Каллен, сообщает Р-спорт.
"Мы рады продаже билетов, почти все матчи проходят при аншлагах, 99% билетов были проданы, всего около 2,5 миллиона, - сказал Каллен журналистам. - Мы боремся с черным рынком и перепродажей билетов и призываем всех болельщиков покупать их только из официальных источников. Раньше у нас были проблемы с распределением билетов на матчи плей-офф, так как очень мало времени на их продажу, и много билетов оставалось нераспроданными. Мы приняли критику, и в этот раз ситуация улучшилась".
На некоторых стадионах Евро, в том числе на главной арене "Стад де Франс", возникали проблемы с качеством дерна, а на стадионе в Лилле после групповой стадии газон был полностью заменен.
"В Марселе были проблемы с газоном, но в последнем матче его состояние было хорошим, и в полуфинале вы увидите лучший газон на этом стадионе с начала турнира, - отметил Каллен. - Что касается финала, то газон на "Стад де Франс" в хорошем состоянии, может быть, не в отличном, но проблем с ним не будет".
Как сообщал УНИАН, Чемпионат Европы проходит в 10 городах Франции с 10 июня по 10 июля.