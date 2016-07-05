Десять тысяч исландских фанов как один поприветствовали свою команду в центре Рейкьявика (видео)

В перерывах между боем барабанов и "боевым кличем" фанатов на площади воцарялась абсолютная тишина.

Напомним, поражение в четвертьфинальном матче Евро-2016 против сборной Франции не помешало исландским футболистам исполнили традиционный послематчевый ритуал со своими болельщиками.

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Команда Ларса Лагербека уступила в этой игре со счетом 2:5. Таким образом, совместное "выступление" исландских футболистов и болельщиков стало последним на турнире, от чего получилось еще более трогательным.

Для Исландии нынешний чемпионат Европы стал первым в истории. Команда сенсационно дошла до четвертьфинала, предварительно выбив из соревнования сборную Англии.