Футболистов сборной Исландии встретили в Рейкьявике как героев (фото)

Под звуки барабанов игроки проехали по городу в автобусе с открытой крышей, передает Русская служба Би-Би-Си.

После этого тренер сборной Хеймир Халлгримссон и сами футболисты произнесли со сцены слова благодарности в адрес фанатов.

Напомним, для Исландии нынешний чемпионат Европы стал первым в истории. Команда сенсационно дошла до четвертьфинала, предварительно выбив из соревнования сборную Англии.