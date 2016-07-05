Футболистов сборной Исландии встретили в Рейкьявике как героев (фото)

04:53, 05 июля 2016
Евро 2016
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Десятки тысяч исландцев собрались в центре Рейкьявика, чтобы встретить национальную сборную по футболу, которая неожиданно дошла до четвертьфинала чемпионата Европы.

REUTERS

Под звуки барабанов игроки проехали по городу в автобусе с открытой крышей, передает Русская служба Би-Би-Си

После этого тренер сборной Хеймир Халлгримссон и сами футболисты произнесли со сцены слова благодарности в адрес фанатов.

Напомним, для Исландии нынешний чемпионат Европы стал первым в истории. Команда сенсационно дошла до четвертьфинала, предварительно выбив из соревнования сборную Англии.

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