Кто должен выиграть Евро-2016? – опрос УНИАН

Так, 6 июля в полуфиналах турнира сойдутся команды Португалии и Уэльса, а 7 июля померяются силами сборные Германии и Франции. Финал Чемпионата Европы состоится 10 июля на парижском стадионе "Стад де Франс".

УНИАН предлагает читателям поделиться своими мыслями относительно того, кто больше заслуживает выиграть Чемпионат Европы по футболу 2016 года.

Как сообщал УНИАН, вчера с борная Франции, разгромив сборную Исландии в четвертьфинале Евро-2016 со счетом 5:2, стала последним участником полуфинала чемпионата Европы.

В то же время сборная Украины, к сожалению, покинула турнир еще на стадии группового этапа.