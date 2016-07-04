Сборная Португалии может остаться без одного из ключевых игроков перед полуфиналом Евро-2016

16:32, 04 июля 2016
Евро 2016
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Защитник Пепе из-за травмы может не помочь своей команде в игре с Уэльсом.

Reuters

Центральный защитник сборной Португалии Пепе может пропустить полуфинальный поединок своей команды на Евро-2016 против Уэльса, сообщает Sky Sports.

Во время пресс-конференции пресс-аташе португальской сборной Онофре Кошта сообщил, что футболист мадридского "Реала" испытывает мышечные проблемы и пропустит сегодняшнюю тренировку.

"Пепе почувствовал боль в мышцах бедра и не будет сегодня тренироваться в качестве предостережения", — сказал Кошта.

Точные сроки восстановления футболиста не сообщаются, но есть вероятность, что защитник пропустит матч против Уэльса.

Напомним, 33-летний Пепе является столпом обороны и одним из лидеров сборной Португалии как на футбольном поле, так и в раздевалке.

Полуфинальный матч между Португалией и Уэльсом состоится в среду, 6 июня. В другом матче 1/2 финала сыграют Германия и Франция.

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