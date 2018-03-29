Четвертьфиналы Евро: сенсационный Уэльс и прощание с гордой Исландией

Польша – Португалия 1:1 (пенальти - 3:5)

Первый четвертьфинал на этом Евро подтвердил наихудшие опасения. Соперники думали исключительно о результате и напрочь забыли о футболе. Португалия в пятый раз на турнире завершила основное время вничью, а Польша во второй раз подряд пробивала серию пенальти.

Судья не успел дать стартовый свисток, как Роберт Левандовски забил самый быстрый гол на турнире. Это был первый гол главной звезды сборной Польши в пяти матчах. До этого "пушка" лучшего бомбардира Баварии молчала. Адам Навалка постоянно говорил, что Левандовски полностью справляется с возложенной на него миссией, но, скорее всего, таким образом тренер пытался поддержать и защитить своего подопечного. Как бы здорово Левандовски не оттягивал внимание на себя, освобождая пространство для своих партнеров, от него ждут голов. Голов, которых не было целых четыре матча. А когда Роберт наконец-то забил, его команда тут же покинула турнир.

Примерно такие же претензии можно предъявить и Криштиану Роналду. Он тоже пока не похож на себя. И хотя КПД на этом Евро у него выше, чем у Левандовски, до своей привычной планки Криштиану явно не дотягивает. Впрочем, у него еще есть время исправиться и в очередной раз вписать свое имя в историю. Впервые - на уровне национальной сборной.

Неудачная игра Левандовски и Роналду стала продолжением одной из главных тенденций этого Евро. Заключается она в том, что решающую роль на турнире играют не отдельно взятые звезды, а команды в целом. Левандовски и Роналду не одиноки. Вспомните Ибрагимовича, Руни, Кейна, Мюллера, Иньесту...

Возвращаясь к матчу Польша – Португалия, нужно отметить, что после группового этапа в плей-офф португальцы играют предельно осторожно и прагматично. Их игра "застегнута на все пуговицы". Возможно, Фернандо Сантуша настолько напугали три пропущенных гола от венгров, что он решил более не рисковать. В результате, за 240 минут игрового времени против Хорватии и Польши его команда пропустила всего один гол. Хотя, конечно, мы привыкли видеть совсем другой футбол в исполнении португальцев. И большинство экспертов от их игры не в восторге.

Что касается результата поляков, то они покидают Евро вполне удовлетворенные собой. Польша показала свой лучший результат на чемпионатах Европы и в полной мере оправдала надежды своих болельщиков. Хотя проигрывать по пенальти в четвертьфинале, наверное, обидно. Нужно отметить, что поляки на этом Евро никому не проиграли. На групповом этапе они нанесли поражения Северной Ирландии и Украине, а также сыграли по нулям с Германией. А в плей-офф были еще две ничьи – со Швейцарией и Португалией (по 1-1). Во всех этих матчах поляки пропустили всего два мяча, что говорит о качестве игры в обороне. И это при том, что по ходу турнира поляки потеряли своего основного голкипера Щесны. Его практически безболезненно заменил Фабиански.

Уэльс – Бельгия 3:1

Всеобщий шок по поводу выступления сборной Исландии постепенно проходит. Но свято место пусто не бывает, и теперь эту нишу заняли валлийцы. Дебютанты Евро сыграют в полуфинале, чего не ждал никто.

А Бельгия во второй раз подряд покидает большой турнир на стадии четвертьфинала, хотя именно она считалась явным фаворитом этого матча и, во многом, одним из фаворитов турнира. Подопечные Вильмотса в стартовом матче Евро уступили итальянцам (0-2), но затем одержали три сухие победы подряд – над Ирландией (3-0), Швецией (1-0) и Венгрией (4-0). Однако у всех этих побед была одна любопытная особенность. Бельгийцы разрывали соперника тогда, когда он шел вперед большими силами, и Бельгия получала большое пространство для собственных контратак. Получая свободу для маневра и место для разгона, быстрые и техничные бельгийцы чувствуют себя великолепно. Но как только игра идет не по их сценарию, они тут же оказываются недееспособны. Так было на старте против Италии, так было и против Уэльса.

Хотя поначалу игра складывалась по бельгийскому сценарию. Усилиями Наинголлана они провели быстрый гол, и, казалось, были в идеальной для себя ситуации. Соперник большими силами пойдет отыгрываться, вот тут мы его и подловим на контратаке. И соперник действительно пошел отыгрываться. Но валлийцы сделали это так, что у бельгийцев не было ни одной качественной контратаки. Азар тянул одеяло на себя, но у него мало что получалось. Не смог проявить себя и Де Брюйне.

Зато валлийцы проявили себя с наилучшей стороны. Они не только отыграли, но и, в начале второго тайма, достаточно быстро вышли вперед. А затем еще и закрепили преимущество. Бельгийцы находились в состоянии грогги и не смогли из него выйти до финального свистка. Как и сборная Украины, команда Бельгии не умеет атаковать позиционно, хотя выбор атакующих игроков у нее просто потрясающий.

Таким образом, результат Бельгии на этом турнире стал самым большим разочарованием и для специалистов в целом, и для болельщиков команды в частности. Кстати, матч проходил в Лилле, в 14 км от границы с Бельгией. По такому случаю бельгийских болельщиков приехало более ста тысяч. Но даже это команде Вильмотса не помогло.

Похоже, время Марка Вильмотса в сборной Бельгии подошло к концу. Неудача бельгийцев – это тренерская неудача, причем ее причины можно сравнить с тем, почему провалилась сборная Украины. Команда Вильмотса на Евро была очень однообразной. Она показала, что умеет достигать результат только одним способом. Но если что-то идет не так, пиши-пропало. Бельгия не могла перестраиваться по ходу матча, она не учитывала особенности каждого соперника в отдельности, а Де Брайне и Азар не поделили между собой лидерские полномочия. Каждый из них привык солировать, но пара прекрасных солистов так и не превратилась в первоклассный дуэт.

И конечно, Бельгия пострадала от травм, которые накануне турнира почти в полном составе выкосили всех сильнейших бельгийских защитников во главе с Компани. Если бы оборона бельгийцев играла в оптимальном сочетании, возможно, и результат был бы совсем иной. Но получилось иначе, и все критические стрелы уже полетели в сторону Марка Вильмотса. У него была уйма времени, чтобы сделать из того великолепного материала, который оказался у него в руках, настоящую конфетку. Но он не успел. Или, что более вероятно, не смог. Логичным результатом бельгийского провала должна стать отставка Вильмотса. Похоже, это поколение бельгийских игроков заслуживает более квалифицированного наставника.

А пока бельгийцы разбираются со своими проблемами, валлийцы готовятся к полуфиналу с Португалией. Если раньше мы воспринимали Уэльс, как исключительно оборонительную команду, то на Евро мы увидели, что Уэльс может быть разнообразен. И сила его не только в Бэйле, которого Коулмэн полностью подчинил командным интересам. Нужно отдать должное Бэйлу, что он согласился с этой ролью и бьется так, как и все остальные. У Коулмэна во Франции нет никаких звезд, И на поле, как когда-то у Лобановского, выходит команда-звезда.

Впрочем, в матче с Португалией каждому из валлийцев придется и за себя, и за того парня, которым стал Арон Рэмси. В полуфинале он не сыграет - на 75-й минуте матча с бельгийцами Рэмси получил желтую карточку за нарушение против Раджи Наингголана, которая стала для него второй на турнире. И для Коулмэна это действительно большая потеря. Пожалуй, Рэмси принадлежит даже более важная роль, чем Бэйлу. Именно Рэмси является главным игроком валлийцев в середине поля, и как Коулмэн собирается возмещать эту потерю, пока неясно.

Германия – Италия 1:1 (пенальти - 7:6)

После фейерического матча с Испанией Йоахим Лев очень боялся итальянцев. Более того, против немцев была и статистика, которые в последнее время крайне неудачно играли с итальянцами матчи на больших турнирах. В истории чемпионатов Европы у Германии и вовсе не было ни одной победы над Италией. Понимая, что соперник очень опасен, Лев избрал крайне осторожную тактику и решил сыграть с пятью защитниками. Вместо Дракслера, ставшего игроком матча против Словакии, Лев выпустил со стартовых минут еще одного игрока оборонительного плана – Киммиха.

То, что мы увидели на футбольном поле, не соответствовало яркой афише. От противостояния таких соперников все ждут чего-то особенного, но ожидания оказались завышенными. И если бы не серия пенальти с ее невероятными сюжетными оборотами, даже вспомнить было бы нечего.

Как и ожидалось, немцы владели преимуществом, а итальянцы большими силами отошли в оборону. Но что-то выжать из этого преимущества подопечные Лева не могли. Казалось, что с самых первых минут оба соперника не исключали вариант с серией пенальти.

Но после перерыва к немцам достаточно неожиданно пришел гол. После этого было полное ощущение, что отыграться итальянцам будет сложно, и немцы одержать очередную сухую победу в прогулочном темпе. Но тут свое веское слово сказал Боатенг, сотворивший пенальти на ровном месте. Италия его реализовала, но это был далеко не последний пенальти в этой игре.

В послематчевой серии 11-метровых, ставшей безусловным украшением игры, Нойер и Буффон подтвердили свой высочайший класс, но чуть больше повезло Нойеру.

Команда Конте была совсем не похожа на ту Италию, которая совершенно блистательно провела игру с испанцами. Наверное, играть в таком режиме дважды подряд просто невозможно. Италия была выхолощенной. И если физически она выдержала, то эмоционально была совершенно не так заряжена, как несколькими днями ранее.

К слову, на этом Евро нечто подобное мы уже видели. Вспомните блестящий матч сборной Хорватии против испанцев еще на групповом этапе. Хорваты в нем выплеснулись настолько, что на португальцев у них почти ничего не осталось. Хотя в целом на турнире именно Хорватия, а не Португалия, выглядела гораздо сильнее.

Здесь же дальше прошли немцы. Они идут по турнирной сетке очень экономно, шаг за шагом, пытаясь на тратить энергию понапрасну. Конечно же, Йоахим Лев изначально закладывался на турнирную дистанцию длиною в месяц. И то, что мы видим в исполнении немцев, это вполне себе чемпионский темп. Но есть одно но – это кадровые потери. Они накануне полуфинала у немцев очень серьезные. Перед шестым матчем на турнире бундестим потерял сразу четверых игроков – Хуммельса, Хедиру, Швайнштайгера и Гомеса. Конечно, эти потери очень серьезны, но на то они и немцы, чтобы отряд не заметил потери сразу четверых бойцов.

Франция – Исландия - 5:2

Многим хотелось верить в еще одно чудо в исполнении исландцев, но, наверное, это был бы уже перебор.

Франция отнеслась к сопернику максимально серьезно. Он был изучен вдоль и впоперек. О какой-то недооценке не было и речи. И проделанная работа принесла свои плоды. Команда Дешама раздавила оппонента еще до перерыва, и никаких вопросов по поводу победителя не возникало.

Скорее всего, исландцы так и не пришли в себя после победы над Англией, и это вполне логично. Привести себя в норму после подобного способны единицы. Исландцы и так уже своего рода чемпионы этого Евро. Возможно, такие же, как и тот, кто поднимет над своей головой Кубок Европы.

Но самое главное, что даже после провального первого тайма исландцы продолжали наслаждаться моментом и не упали в грязь лицом. Они дважды поразили ворота Льориса, подарив очередную порцию радости своим болельщикам и, ни много, ни мало, выиграли целый тайм в четвертьфинале Евро - у хозяев и одного из фаворитов турнира.

Франция же провела свой лучший матч на турнире. Впервые она не вымучила победу, а обыграла соперника по всем статьям, не оставив ему ни единого шанса. Впрочем, до сих пор команда Дешама не противостояла оппоненту, равному себе. В каждом из пяти матчей Франция была явным фаворитом и все ее соперники серьезно уступали хозяевам в классе. И только в полуфинале мы впервые увидим, чего действительно стоит эта Франция. Матч с Германие станет лакмусовой бумажкой и, почти наверняка, назовет имя будущего чемпиона. Ни Португалия, ни уж тем более Уэльс, на звание чемпиона попросту "не тянут" - ни по уровню игры, ни по другим критериям.

Кирилл Стадниченко