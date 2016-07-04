Сборная Исландии ярко поблагодарила болельщиков после вылета с Евро-2016 (видео)
11:55, 04 июля 2016Евро 2016
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Даже в печальные моменты исландские игроки не забывают, для кого играют в футбола.
Reuters
Поражение в четвертьфинальном матче Евро-2016 против сборной Франции не помешало исландским футболистам исполнили традиционный послематчевый ритуал со своими болельщиками.
Команда Ларса Лагербека уступила в этой игре со счетом 2:5. Таким образом, совместное "выступление" исландских футболистов и болельщиков стало последним на турнире, от чего получилось еще более трогательным.
Напомним, для Исландии нынешний чемпионат Европы стал первым в истории. Команда сенсационно дошла до четвертьфинала, предварительно выбив из соревнования сборную Англии.
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