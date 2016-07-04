Сборная Исландии ярко поблагодарила болельщиков после вылета с Евро-2016 (видео)

Поражение в четвертьфинальном матче Евро-2016 против сборной Франции не помешало исландским футболистам исполнили традиционный послематчевый ритуал со своими болельщиками.

Команда Ларса Лагербека уступила в этой игре со счетом 2:5. Таким образом, совместное "выступление" исландских футболистов и болельщиков стало последним на турнире, от чего получилось еще более трогательным.

Напомним, для Исландии нынешний чемпионат Европы стал первым в истории. Команда сенсационно дошла до четвертьфинала, предварительно выбив из соревнования сборную Англии.