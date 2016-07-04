Тренер сборной Исландии: "Выход в четвертьфинал Евро-2016 - фантастический результат"

Тренер сборной Исландии Ларс Лагербек после поражения от сборной Франции в четвертьфинале Евро-2016 выступил на своей последней пресс-конференции в качестве наставника команды. Комментарии шведского специалиста приводит официальный сайт УЕФА.

"Я могу вернуться к тренерской деятельности в том или ином качестве. Но теперь настала очередь Хеймира Хадльгримссона проявить свои тренерские способности у руля сборной", — заявил Лагербек.

Тренер Исландии также подчеркнул, что выход в четвертьфинал Евро-2016 - отличный результат для команды, которая впервые участвует в большом турнире для сборных.

"Если посмотреть на весь турнир в целом, выход в четвертьфинал для дебютанта — абсолютно фантастический результат. Сегодня мы словно отключили головы, но отчасти в этом виновата Франция, которая играла очень хорошо. Мы допускали ошибки и были слишком пассивны".

"Хочу поздравить Францию. Это фантастическая команда, которая выставила нас не в лучшем свете, пусть даже мы сами этому поспособствовали. Эти четыре с половиной года были для меня фантастическими. Наши болельщики, поддержка дома, позитивные эмоции, огромный интерес к команде — все это глубоко в моем сердце. Я наслаждался каждой минутой, за исключением, быть может, сегодняшнего первого тайма", — добавил Лагербек.

Как сообщал УНИАН, сборная Исландии уступила Франции в четвертьфинале чемпионата Европы со счетом 2:5 и выбыла из дальнешей борьбы за трофей.

67-летний Ларс Лагербек возглавлял сборную Исландии с 2012 года. О том, что шведский специалист покинет команду после Евро-2016, было известно еще до начала турнира.

Лагербек работает со сборными командами с 1990 года. В 2000-2009 гг. он возглавлял сборную Швеции, а в 2010-м был главным тренером сборной Нигерии.