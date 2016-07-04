Последний матч сенсационной Исландии на Евро-2016 - лучшие моменты (фоторепортаж)

Матч завершился со счетом 5:2 в пользу команды-хозяйки Евро-2016, однако проигрывая после первого тайма 4:0 исландцы вновь проявили характер и забили два гола.

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Команда из страны с населением чуть больше 300 тысяч человек покорила болельщиков со всей Европы. Мало кто верил, что исландцам будет под силу хотя бы выйти из группы, однако команда сумела выйти из группы со второго места, отправив домой сборную Австрии, на которую перед началом турнира много кто ставил.

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Также в групповом этапе команда Исландии изрядно потрепала нервы португальцам. А в 1/8 финала исландцы сенсационно выбили из турнира мощную английскую сборную.

Хотя команда и завершила свое выступление на чемпионате, для граждан маленькой Исландии, как и для болельщиков из других стран, они останутся героями.