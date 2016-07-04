Стали известны полуфинальные пары Евро-2016

Португалия сыграет с Уэльсом, а Германия с Францией.

По окончании последнего четвертьфинального матча Евро-2016 между сборными Франции и Исландии определилась вторая пара полуфиналистов чемпионата Европы. Таким образом, в полуфиналах турнира сыграют: 6 июля, 22:00: Португалия - Уэльс (Лион, стадион "Парк Олимпик Лион") 7 июля, 22:00: Германия - Франция (Марсель, стадион "Велодром") Финал чемпионата Европы состоится 10 июля на парижском стадионе "Стад де Франс". Как сообщал УНИАН, в последнем четвертьфинальном матче Евро-2016 сборная Франции обыграла Исландию со счетом 5:2.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter