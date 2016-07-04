Стали известны полуфинальные пары Евро-2016
00:07, 04 июля 2016Евро 2016
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Португалия сыграет с Уэльсом, а Германия с Францией.
Reuters
По окончании последнего четвертьфинального матча Евро-2016 между сборными Франции и Исландии определилась вторая пара полуфиналистов чемпионата Европы.
Таким образом, в полуфиналах турнира сыграют:
6 июля, 22:00: Португалия - Уэльс (Лион, стадион "Парк Олимпик Лион")
7 июля, 22:00: Германия - Франция (Марсель, стадион "Велодром")
Финал чемпионата Европы состоится 10 июля на парижском стадионе "Стад де Франс".
Как сообщал УНИАН, в последнем четвертьфинальном матче Евро-2016 сборная Франции обыграла Исландию со счетом 5:2.
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