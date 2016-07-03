Евро-2016: Франция жестоко завершила исландскую сказку

Сборная Франции, разгромив сборную Исландии в четвертьфинале Евро-2016 со счетом 5:2, стала последним участником полуфинала чемпионата Европы.

Команда Дидье Дешама агрессивно провела первый тайм и забила первый мяч уже на 12-й минуте. Оливье Жиру вышел один-на-один с вратарем Ханнесом Хальдоурссоном и пробил в дальний угол ворот.

Спустя восемь минут отличился Поль Погба, замкнувший головой передачу с фланга от Антуана Гризманна.

Третий гол Франции был на счету Димитри Пайе - полузащитник из-за пределов штрафной площадки поразил правый угол ворот Хальдоурссона.

Под конец первого тайма хозяева чемпионата вновь забили. В этот раз тет-а-тет с вратарем соперника вышел Антуан Гризманн - 4:0.

После перерыва Исландия нашла в себе силы достойно завершить чемпионат Европы и забила два мяча из пределов штрафной площади - отличились Колбейн Сигторссон и Биркир Бьярнассон. Между этими голами пятый мяч для Франции отправил в ворота Оливье Жиру.

Таким образом, сборная Франции стала последним полуфиналистом Евро-2016, и теперь в борьбе за попадание в финал сыграет со сборной Германии.

Франция - Исландия - 5:2 (4:0)

Голы: Жиру (12, 59), Погба (20), Пайе (43), Гризманн (45) — Сигторссон (56), Б. Бьярнасон (84);

Ф: Льорис, Санья, Умтити, Косельни (Мангала, 72), Эвра, Погба, Матюиди, Сиссоко, Гризманн, Пайе (Коман, 80), Жиру (Жиньяк, 60);

И: Халльдоурссон, Севарссон, Арнасон (Ингасон, 46), Р.Сигурдссон, Скуласон, Гудмундссон, Гуннарссон, Г.Сигурдссон, Б.Бьярнасон, Сигторссон (Гудйонсен, 83), Бодварссон (Финнбогасон, 46);

Предупреждения: Умтити - Б. Бьярнасон.