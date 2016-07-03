Защитник сборной Италии заплакал во время послематчевого интервью (видео)

Защитник сборной Италии и туринского "Ювентуса" Андреа Бацальи не смог сдержать эмоций после поражения в четвертьфинальном матче Евро-2016 от сборной Германии и расплакался в прямом эфире. Об этом сообщает Eurosport.ru.

"Это огромное разочарование. Мы отдали все, что можно. От всего того хорошего, что мы сделали, осталось только поражение. Через несколько лет все забудут об этой команде. Никто не вспомнит об этой сборной Италии, которая выложилась на все сто. Простите нас", – сказал Барцальи во время флэш-интервью.

35-летний Андреа Барцальи выступает за сборную Италии с 2004 года. Вместе с национальной командой он выиграл чемпионат мира 2006 года, а также доходил до финала Евро-2012.

Защитник также является пятикратным чемпионом Италии в составе "Ювентуса", а также чемпионом Германии в составе немецкого "Вольфсбурга".

Как сообщал УНИАН, сборная Италии вылетела с Евро-2016, проиграв Германии в серии пенальти. Андреа Барцальи свой одиннадцатиметровый удар реализовал.