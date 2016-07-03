Сборная Германии потеряла основного игрока перед полуфиналом Евро-2016

Центральный полузащитник сборной Германии Сами Хедира не поможет своей команде в полуфинальном матче Евро-2016, сообщает Kicker.

Хедира получил травму во вчерашнем четвертьфинальном матче против сборной Италии. На 13-й минуте матча Джорджо Кьеллини наступил ему на ногу, и полузащитник был вынужден завершить свое участие в поединке. Вместо него на поле появился Бастиан Швайнштайгер.

Сегодня стало известно, что Хедира получил травму ахиллового сухожилия. В ближайшее время ему предстоит пройти медицинское обследование, которое определит точные сроки восстановления футболиста.

Отметим, что в полуфинале турнира также не сможет принять участие защитник сборной Германии Маттс Хуммельс, получивший дисквалификацию за перебор желтых карточек. Также под вопросом участие в игре форварда Марио Гомеса.

Как сообщал УНИАН, вчера сборная Германии вышла в полуфинал Евро-2016, обыграв Италию в серии пенальти.

На следующем этапе немецкая команда встретится с победителем противостояния Франция - Исландия.