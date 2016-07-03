В Исландии после Евро-2016 может появиться национальный День футбола

Государственный праздник День футбола может появиться в Исландии после успешного выступления национальной команды на Евро-2016. Такое мнение в комментарии ТАСС высказала посол Исландии во Франции Берглинд Асгеирсдоттир.

"У нас есть национальный праздник - День провозглашения Республики, который отмечается 17 июня. Но может появиться и еще один июньский праздник - День футбола. Не знаю, будет ли он выходным, у нас и так очень много праздничных дней по сравнению с остальными странами. Но наше правительство обязательно поднимет этот вопрос", - сказала Асгеирсдоттир.

"Министр финансов и министр спорта сами в прошлом играли в футбол. Брат нашего нового президента в прошлом был гандболистом, одним из лучших в Европе. А недавно была встреча Европейской ассоциации свободной торговли (EFTA), и представительница Исландии пришла туда в футболке сборной! Абсолютно деловое мероприятие, все в цивильных костюмах, а она в футбольной майке", - рассказала Асгеирсдоттир, подчеркнув, что данный поступок был единодушно одобрен коллегами.

Исландский дипломат также ожидает, что футболисты по возвращении в Исландию будут встречены как герои.

"Я не удивлюсь, если правительство организует самую шикарную встречу в истории страны. Каждый исландец захочет поприветствовать команду, так что день возвращения станет если и не полностью выходным, то на полдня наверняка", - отметила Асгеирсдоттир.

Как сообщал УНИАН, сборная Исландии на своем первом в истории чемпионате Европы сенсационно дошла до четвертьфинала, где сегодня, 3 июля, сыграет со сборной Франции.