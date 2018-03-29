Анонс матчей Евро-2016, день №20: Франция - Исландия

Пожалуй, ни одна сборная на нынешнем чемпионате Европы не удостаивалась такого огромного количества комплиментов, как сборная Исландии. Скромная по именам команда Ларса Лагербека стала главной сенсацией турнира еще по итогам групповой стадии Евро-2016, когда без проблем вышла в плей-офф турнира. А победа над Англией в 1/8 финала позволила островитянам стать самым обсуждаемым коллективом на чемпионате. Сегодня Исландия попробует продлить собственную сказку в матче с хозяевами первенства - сборной Франции.

Подопечные Дидье Дешама до сих пор уверенно продвигались по турнирному пути, но при этом нисколько не впечатляли болельщиков своей игрой. Французы на домашнем турнире выглядят профессионалами, которые приехали хорошо делать свою работу, хладнокровно повергая одного соперника за другим. Пока эти соперники значительно уступают французам по классу, "трехцветные" добывают победы. Точно также должно быть и в игре с Исландией - в том числе, поэтому Франция считается однозначным фаворитом противостояния.

Сила этой команды в том, что она умеет дожимать неуступчивых соперников, в чем уже убедились во время чемпионата Румыния, Албания и Ирландия. В этом Франция отличается от сборной Англии - если команда Роя Ходжсона не смогла предложить Исландии ничего опасного за весь второй тайм, то аналогичную ситуацию с подопечными Дешама представить невозможно. Антуан Гризманн, Димитри Пайе и другие будут до последних секунд встречи создавать голевые моменты, пока не добьются своего. Словом, команда, которая выбьет с Евро-2016 сборную Франции, должна будет гарантировать себе положительный результат задолго до финального свистка. Таким соперником в полуфинале вполне может стать Германия, но в шансы Исландии добиться этого же верится с трудом. При всем уважении к славной команде Лагербека и учитывая их предыдущие успехи на турнире.

А успехи эти вполне значительны. Нынешний Евро-2016 не радует болельщиков обилием голом, но при этом Исландия вместе с Уэльсом являются двумя единственными командами чемпионата, которые забивали в каждом из матчей. Залог успеха команды - организация игры. Островитяне вынуждены большую часть встречи играть от защиты, но при этом команда реализует чуть ли не максимум из своих атак. Шесть голов в четырех матчах - едва ли не гроссмейстерский показатель для нынешнего Евро-2016.

Поэтому не только сенсационные результаты, но и игра исландцев стала залогом того, что теперь с этой маленькой страной заново знакомятся по всей Европе. Кого-то впечатлило количество исландских вулканов, а кто-то удивился, что подавляющее количество исландских фамилий по своей сути являются отчествами. Вот так выступление футбольной команды позволило миру открыть для себя по-новому целую страну - пожалуй, это максимум, который Исландия могла сделать на этом чемпионате. Исландия - уже победитель Евро-2016, и поединок с Францией вряд ли способен в этом плане что-либо изменить.

"Учитывая ажиотаж, который творится в Исландии и среди наших болельщиков здесь, это, конечно, огромное событие для всей страны, - сказал перед игрой с Францией Лагербек. - Почти все население Исландии смотрит матчи по телевизору дома или на улицах. Было бы здорово отплатить фанам за такую поддержку и преподнести еще одну сенсацию на Евро. Хочется, чтобы болельщики на трибунах и у телевизоров смогли разделить с нами радость".

"Я всегда говорю игрокам и журналистам, что в футболе у тебя в любом матче есть реальные шансы на победу. Я бы назвал Францию фаворитом, но безоговорочным — нет. Для нас главное, чтобы мы вышли на поле с верой в победу. Будет у нас такой настрой — тогда сможем доставить французам неприятности", — считает наставник сборной Исландии.

Дидье Дешам также готовит свою сборную к матчу по-особенному. "Игроки понимают, что сборная Исландии не случайно здесь оказалась. Это классная команда, которая дошла до этой стадии заслуженно. Забросы мяча из аута с 35-40 метров в исполнении исландцев так же опасны, как и штрафные, поэтому нам нужно найти этому противоядие", — заявил французский специалист.

22:00. Франция - Исландия (прямая трансляция - ТК "Украина")

Букмекеры считают явным фаворитом сегодняшней встречи сборную Франции. На выход команды Дидье Дешама в полуфинал принимаются ставки с коэффициентом 1,12. В то же время на успех Исландии в дуэли можно поставить с коэффициентом 5,50.

Традиционно напомним, что данный матч среди прочих мест Киева можно будет посмотреть в различных фан-зонах - на Почтовой площади, Спортивной площади, Троицкой площади, Оболонской набережной, Трухановом острове.