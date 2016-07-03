Главный тренер сборной Италии Конте: "Когда ты даешь свой максимум, никто не вправе тебя критиковать"

Сборная Италии продемонстрировала свой максимум на чемпионате Европы по футболу. Об этом после вылета команды с турнира в четвертьфинальном матче с Германией заявил наставник итальянской команды Антонио Конте, сообщает официальный сайт УЕФА.

"В матче против очень сильного соперника мы показали, что являемся хорошей командой. Все наши оппоненты были вынуждены уважать нас, причем уважать очень сильно. Работа в национальной команде дарит тебе много эмоций и стимулов, и я надеюсь, что этот турнир оставит важное наследие.

Думаю, моей главной победой стала возможность работать с этими ребятами - от администраторов до поваров. Это приносило мне огромное удовольствие. Для меня было честью работать с этими людьми, которые выкладывались на все сто процентов. Когда ты даешь свой максимум, никто не вправе тебя критиковать. А эти парни не просто выполнили свой долг, они отдавались делу абсолютно полностью, и я думаю, что люди это оценят. Как и то, что они любят свою страну и футболку, которую носят", - заявил Конте.

Как сообщал УНИАН, сборная Италии уступила Германии место в полуфинале Евро-2016 по итогам серии пенальти.

Антонио Конте покидает сборную Италии после чемпионата Европы. Следующим его местом работы станет лондонский "Челси".