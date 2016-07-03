Евро-2016: Германия обыграла Италию в серии пенальти и вышла в полуфинал

В Бордо завершился четвертьфинальный матч чемпионата Европы по футболу, в котором сборная Германии обыграла команду Италии - 1:1 (6:5).

Судьба матча была решена в серии пенальти.

В центральном матче этой стадии турнира, в первом тайме команды излишне осторожничали, демонстрируя скучный и даже нудный футбол. В течение 45 минут команды фактически не создали ни одного момента.

А после перерыва немцы всерьез взялись за дело и стали создавать один момент за другим. Свое преимущество "бундестим" воплотил в гол на 65-й минуте. В атаке немцев Гомес получил мяч на фланге, дождался подключения Хектора и выкатил ему мяч в штрафную. Хектор сделал прострел вдоль ворот, мяч от ноги игрока итальянцев Бонуччи прилетел прямо в центр и набежавший Озил поразил ворота Буффона - 1:0.

Поле этого немцы немного успокоились и не до конца отработали в защите в эпизоде, когда Боатенг сыграл рукой после удара затылком Кьеллини - пенальти. Бонуччи пробил в правый угол под самую штангу. Нойер угадал направление, но не дотянулся до мяча - 1:1.

В дополнительное время команды продолжали острожничать и первая 15-минутка вновь не принесла голов. После перерыва команды, как и в основное время, были более активны, но отличиться ни одна из них так и не сумела.

Германия - Италия - 1:1 (0:0) по пенальти - 6:5

Голы: Озил 65 - Бонуччи (п.) 78

Г: Нойер, Хектор, Хуммельс, Боатенг, Хеведес, Кроос, Киммих, Хедира (Швайнштайгер, 15'), Озил, Мюллер, Гомес (Дракслер, 72')

И: Буффон, Де Шильо, Барцальи, Джаккерини, Бонуччи, Кьеллини, Флоренци (Дармиан, 86'), Стураро, Пароло, Пелле, Эдер (Инсинье, 108)

Предупреждения: Хуммельс 90`, Швайнштайгер 112 - Стураро 56', Де Шильо 57', Пароло 59', Джаккерини 103.

Серия пенальти:

Инсинье - 0:1

Кроос - 1:1

Дзадза - 1:1 (мимо)

Мюллер - 1:1 (вратарь)

Барцальи - 1:2

Озил - 1:2 (штанга)

Пелле - 1:2 (мимо)

Дракслер - 2:2

Бонуччи - 2:2 (вратарь)

Швайнштайгер - 2:2 (мимо)

Джаккерини - 2:3

Хуммельс - 3:3

Пароло - 3:4

Киммих - 4:4

Де Шильо - 4:5

Боатенг - 5:5

Дармиан - 5:5 (вратарь)

Хектор - 6:5