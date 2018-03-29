Анонс матчей Евро-2016, день №19: Германия - Италия

Сегодня на Евро-2016 состоится самый ожидаемый четвертьфинальный матч турнира, в котором сойдутся сборные Германии и Италии. Наверное, уже каждый футбольный болельщик назвал эту игру "досрочным финалом", намекая на силу команд во время чемпионата Европы. Что ж, мы повторимся: действительно, и Скуадра А'Дзурра и Бундестим пока что выглядят сильнейшими командами во Франции, и выход любой из этих сборных в финал был бы не только ожидаем, но и логичен.

Сборная Германии на Евро-2016 пока что обходилась без проявления своего максимума. Класса команды Йоахима Лева было вполне достаточно, чтобы разобрать на запчасти уступающие ей во всех компонентах Украину, Северную Ирландию и Словакию. Скептики могут сказать, что при встрече с первым серьезным соперником у немцев возникнут серьезные проблемы. Фаны сборной Германии, наоборот, считают, что у чемпионов мира пока что просто не было возможности проявить себя в полной мере.

Сегодня эта возможность у подопечных Лева появится. Сборная Италии также уступает классом немцам, но, к счастью, в футбол играют не только имена. Подопечные Антонио Конте доказали это еще на групповой стадии турнира, унизив сборную Бельгии. В этой встрече Италия положилась на свою защиту и здорово сыграла на контратаках, предвосхитив ранний вылет мощной команды Марка Вильмотса.

Продолжение последовало уже в плей-офф, где итальянцы расправились со сборной Испании. Здесь Скуадре А'Дзурре пришлось гораздо сложнее - финальный натиск "Фурии Рохи" при счете 1:0 вполне мог завершиться взятием ворот Джанулиджи Буффона. Однако опытнейший вратарь в очередной раз напомнил, за что его уже почти 15 лет считают одним из лучших в своей профессии, и справился с ударами испанцев. А под конец встречи Италия на контратаке забила второй гол, окончательно зафиксировав капитуляцию победителей Евро-2012.

"Сегодня мы доказали, что сборная Италии - это не про катеначчо", - на радостях заявлял после игры Конте. Тем не менее, даже он вряд ли поспорит, что итальянцы, добывая свои победы на Евро-2016, сполна использовали философию "катеначчо", предполагающую, прежде всего, игру от защиты. Такой же футбол Скуадра А'Дзурра, вероятно предложит и сборной Германии, которая, наоборот, попытается решить исход матча, играя с позиции силы. В этой встрече не стоит ожидать обилия голов, зато это будет очень хорошее противостояние характеров. В силе духа итальянцев сомнений нет, а вот Германии придется вспомнить, за счет чего команда два года назад выиграла чемпионат мира.

"Нам противостоит очень сильная команда во всех отношениях. Они лучше Испании, это действующие чемпионы мира. Думаю, Германия – самая совершенная сборная в мире на данный момент. У них много сильных исполнителей. Это сборная с твердыми принципами и отличной организацией. Мои комплименты тренеру и игрокам", - заявил перед игрой Конте.

"В последние несколько дней мы пытались изучить соперника, потому что это будет совершенно другая игра, нежели с Испанией. Пытались найти компоненты, в которых можно поймать Германию. Мы очень уважаем немецкую сборную, но постараемся сыграть в соответствии со своими возможностями и использовать собственные сильные качества", - добавил итальянский специалист.

Наставник сборной Германии Йоахим Лев также хвалил своего сегодняшнего соперника.

"Мы изучали Италию на этой неделе, смотрели разные матчи. Эта сборная сильна не только обороной, у нее есть интересные решения в атаке. Конечно, они знают, как защищаться, мы к этому готовились, проанализировали несколько моментов. Думаю, мы готовы. Все дело в балансе между обороной и атакой. Необходимо создавать моменты и реализовывать их, потому что в матче с Италией шансов у тебя может быть немного", - считает Лев.

22:00. Германия - Италия (прямая трансляция - ТК "Украина")

Букмекеры считают, что фаворитом сегодняшней встречи является сборная Германии. На успех в противостоянии в противостоянии команды Йоахима Лева принимаются ставки с коэффициентом 1,53. В то же время на выход Италии в полуфинал можно поставить с коэффициентом 2,50.