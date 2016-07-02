Хулиганы напали на лидера сборной Хорватии на отдыхе после Евро

Шестеро неизвестных атаковали виллу, в которой проводил семейный отдых один из лидеров сборной Хорватии и испанской «Барселоны» Иван Ракитич. Об этом сообщает Lenta.ru со ссылкой на Vecernji List.

После вылета из Евро-2016 Ракитич прибыл на родину и арендовал виллу на острове Углян. Вечером в пятницу, 1 июля, дом, в котором находился футболист, подвергся нападению хулиганов, которые камнями разбили все окна, после чего скрылись в неизвестном направлении. Одному из нападавших, по версии потерпевших, удалось проникнуть внутрь дома.

Сам Ракитич и его семья не пострадали. Спустя полчаса после инцидента они приняли решение покинуть остров.

Сборная Хорватии покинула чемпионат Европы на стадии 1/8 финала послепоражения от португальцев. По ходу группового турнира в отношении федерации футбола страны было открыто два дисциплинарных дела, каждое из которых было связано с хулиганским поведением болельщиков.