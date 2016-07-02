Тренер сборной Уэльса: "Ребята бились, а это единственное, о чем мы их всегда просим"

Главный тренер сборной Уэльса Крис Коулмэн отметил желание и самоотдачу своих игроков в матче против команды Бельгии в четвертьфинале Евро-2016, сообщает УЕФА.

"Понимали, что будет тяжело, но я говорил еще до нашего первого касания мяча, что мы здесь не для того, чтобы наслаждаться праздником. Мы приехали биться, и у нас есть что предложить соперникам. Я чувствовал, что наша команда способна даже на большее. Ребята бились, а это единственное, о чем мы их всегда просим".

"У нас есть такие игроки, как Джо Аллен, Арон Рэмзи и Гарет Бейл. Они способны отдать пас и играть в комбинационный футбол, что позволяет остальным показывать свою лучшую игру. Мы пытались играть на своих сильных качествах, и неважно, как это все оборачивалось".

"Мы забили шикарные голы. Я очень рад за Сэма Воукса, который порой не выходит в стартовом составе, но всегда работает на максимуме и заметен на поле. Это важная фигура в нашей раздевалке. Эшли Уильямс мог оформить хет-трик, настоящий лидер. А Хэл Робсон-Кану? Какой матч выдал..."

"Я по-прежнему не думаю о победе на чемпионате. Первой задачей было выйти из группы, затем - победить Северную Ирландию, дальше - обыграть Бельгию. Теперь Португалия. Обещаю вам, что мои игроки и штаб не будут думать о победе на чемпионате. Они будут думать о Португалии".

"Я представляю себе, как три миллиона сходят с ума у нас дома. Я знаю, что моя команда достаточно хороша, чтобы противостоять любому сопернику. Мы должны подходить к следующему матчу так же, как и ко всем предыдущим. Теперь главное - перебороть самих себя и сделать так, чтобы игроки выходили на поле без страха".

Как сообщал УНИАН, сборная Уэльса сенсационно обыграла команду Бельгии в матче 1/4 финала чемпионата Европы по футболу. В полуфинале валлийцы сыграют против сборной Португалии.