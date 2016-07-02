Вратарь сборной Бельгии Куртуа: "Тренер должен сам решить, уходить ли ему в отставку"

Вратарь лондонского "Челси" и сборной Бельгии Тибо Куртуа прокомментировал возможную отставку главного тренера бельгийской команды Марка Вильмотса после сенсационного поражения от сборной Уэльса, сообщает бельгийский журналист Винс Ван Генехтен в своем Twitter.

«Нужен ли Бельгии другой тренер? Вильмотс должен сам решить, уходить ему или нет. Я высказал ему свое мнение в раздевалке», – отметил Куртуа.

Как сообщал УНИАН, сборная Бельгии сенсационно уступила команде Уэльса со счетом 1:3. В полуфинале Уэльс проведет игру со сборной Португалии.