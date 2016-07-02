Вратарь сборной Бельгии Куртуа: "Тренер должен сам решить, уходить ли ему в отставку"
12:29, 02 июля 2016Евро 2016
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В стане команды-фаворита Евро назрел скандал после сенсационного поражения от Уэльса.
Reuters
Вратарь лондонского "Челси" и сборной Бельгии Тибо Куртуа прокомментировал возможную отставку главного тренера бельгийской команды Марка Вильмотса после сенсационного поражения от сборной Уэльса, сообщает бельгийский журналист Винс Ван Генехтен в своем Twitter.
«Нужен ли Бельгии другой тренер? Вильмотс должен сам решить, уходить ему или нет. Я высказал ему свое мнение в раздевалке», – отметил Куртуа.
Как сообщал УНИАН, сборная Бельгии сенсационно уступила команде Уэльса со счетом 1:3. В полуфинале Уэльс проведет игру со сборной Португалии.
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