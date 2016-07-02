Тренер сборной Бельгии после поражения от Уэльса: "Я не волшебник"

Главный тренер сборной Бельгии по футболу Марк Вильмотс после вылета своей команды в 1/4 финала чемпионата Европы по футболу посетовал на невезение череду травм лидеров своей команды, сообщает УЕФА.

"Полагаю, у нас был хороший план на игру. Первые 20-25 минут мы доминировали, но потом неожиданно отошли на 15 метров назад. Быть может, мы волновались за свободные зоны в обороне. Я не волшебник, ты не можешь вдруг найти замену опыту. Нам не повезло, когда с травмами выбыли Венсан Компани и Николас Ломбартс, а потом на тренировке мы потеряли еще одну старую мудрую голову - Яна Вертонгена. В трех матчах до 1/4 финала мы не пропустили ни одного мяча. Мы допускали ошибки, которые не должны были допускать. Возможно, дело в страхе, ведь они еще так молоды. Но в любом случае я беру ответственность за это", - отметил Вильмотс.

"Я выпустил Маруана Феллени, и минут 15-20 мы контролировали ситуацию на поле во втором тайме. Второй гол застал нас врасплох, мы не должны были его пропускать. Затем мы могли сделать счет 2:2, но...", - продолжил тренер.

"У нас молодая команда. Мы считались одними из фаворитов и очень хотели пройти как можно дальше. Однако мы допустили слишком много ошибок против такой хорошей команды, как Уэльс", - подытожил наставник.

Как соощал УНИАН, сборная Бельгии сенсационно уступила команде Уэльса со счетом 1:3. В полуфинале Уэльс проведет игру со сборной Португалии.