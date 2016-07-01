Евро-2016: Уэльс сенсационно обыграл Бельгию и вышел в полуфинал

В Лилле завершился четвертьфинальный матч чемпионата Европы по футболу, в котором сборная Уэльса обыграла команду Бельгии со счетом 3:1.

Судьба матча была решена в середине второго тайма.

Бельгийцы, считавшиеся явными фаворитами этого матча, мощно начали игру и быстро открыли счет. На 13-й минуте Найнгголан великолепным по красоте и точности ударом пробил в "девятку" ворот соперника метров с 30-ти - 1:0. Впрочем, удачное начало сыграло с фаворитом злую шутку. Бельгийцы потихоньку теряли контроль над игрой, а в концовке первого тайма потерили и преимущество в счете На 30-й минуте валлийцы разыграли угловой справа и Эшли Уильямс головой отправил мяч в ворота по классической траектории - от земли в сетку..

А после перерыва сборная Уэльса и вовсе прочно захватила инициативу в свои руки. Лишь первые несколько минут бельгийцы пытались создавать острые моменты у ворот соперника. А затем, на 55-й минуте контратака Уэльса правым флангом завершилась тем, что Рэмзи набросил мяч в центр штрафной, где Робсон-Кану обыграл сразу трех защитников одним финтом и в буквальном смысле расстрелял ворота кипера соперников Тибо Куртуа. В оставшееся время (около 40 минут) бельгийцы так и не смогли перехватить инициативу и создать хоть подобие штрума ворот соперника. Зато валлийцы на 86-й минуте упрочили свой перевес до двух голов. Гантер навесил справа точно туда, где был Воукс, который. в свою очередь, головой подрезает мяч в дальний угол ворот.

В полуфинале сборная Уэльса сыграет с командой Португалии.

Уэльс - Бельгия - 3:1 (1:1)

Голы: Уильямс Э. 30', Робсон-Кану 55', Воукс 86' - Найнгголан 13'

У: Хеннесси, Гантер, Тейлор Н., Дэвис Б., Честер, Уильямс Э., Аллен, Робсон-Кану (Воукс, 80'), Рэмси, Ледли (Кинг Э., 78'), Бэйл

Б: Куртуа, Алдервейрелд, Денайер, Менье, Лукаку Дж. (Мертенс Д., 75'), Найнгголан, Витсель, де Брюйне, Феррейра-Карраско (Феллаини, 46'), Азар, Лукаку Р. (Батшуайи, 83')

Предупреждения: Честер 16', Гантер 24', Дэвис Б. 5', Рэмси 75' - Феллаини 60', Алдервейрелд 85'