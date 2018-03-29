Анонс событий Евро-2016, день №18: Уэльс - Бельгия

Первый четвертьфинальный матч Евро-2016 между Польшей и Португалией выдался не самым интересным с точки зрения зрелищности. Сегодня Уэльс и Бельгия, несмотря на высокий статус встречи, имеют все шансы продемонстрировать гораздо более яркий футбол.

За предыдущие матчи чемпионата Европы оба участника сегодняшней игры забили на двоих 15 голов - по меркам Евро-2016 это просто космическая результативность. И Уэльс, и Бельгия являются сборными, которые любят и умеют атаковать, но на этом сходства между ними заканчиваются.

Сборная Бельгии выглядит явным фаворитом в сегодняшней встрече, хотя проблем в игре команды достаточно. Еще в первом туре Италия показала, как можно обыгрывать "Красных дьяволов" - за счет организованной защиты, насыщенного центра поля и хороших контратак. В такой ситуации бельгийцы, в составе которых выступает ряд звезд европейских топ-чемпионатов, перестают быть единым целым на футбольном поле. При этом, план Б у наставника команды Марка Вильмотса находится не всегда.

Впрочем, после матча с Италией бельгийцы смогли выиграть три встречи с командами, заметно уступающим им по классу, а Ирландия и Венгрия и вовсе были разгромлены командой Вильмотса. Однако при этом все равно не покидает ощущение, что при встрече с первым хорошо организованным соперником бельгийский карточный домик может рухнуть.

К тому же, перед игрой с Уэльсом у Вильмотса появились еще и кадровые проблемы. Сегодня Бельгия не сможет рассчитывать на двух основных защитников - Томас Вермален дисквалифицирован за перебор желтых карточек, а Ян Вертонген получил травму. Словом, теперь Бельгия оказалась в ситуации, когда для выхода в полуфинал ей придется демонстрировать характер. Во всяком случае, легко подопечным Вильмотса быть не должно.

Наставнику валлийцев Крису Коулмэну перед матчем крайне важно решить ментальную проблему команды. Дело в том, что Уэльс уже выполнил задачу-максимум на чемпионате - стал лучшей британской командой Евро-2016. И теперь над ней нет никакого давления - поражение от Бельгии не станет для Уэльса трагедией, на родине футболистов все равно встретят как героев. В такой ситуации Коулмэн вправе рассчитывать на своего лидера и капитана Гарета Бэйла - нет сомнений, что форвард "Реала" попытается выжать из этого турнира максимум и заставит своих партнеров поступать так же.

Тем более, возможностей Уэльса для выхода в полуфинал достаточно. В предыдущих встречах команда продемонстрировала, что может здорово играть первым номером, но также имеет крепкую оборону и отлично контратакует. Сборные Словакии, России и Северной Ирландии, которые потерпели от валлийцев поражения на Евро-2016, могут подтвердить этот тезис. Подопечные Криса Коулмэна выглядят зрелым коллективом, которому вполне по зубам как минимум дать бой мощному, но не вполне хорошо организованному сопернику, каковым сегодня выглядит сборная Бельгии.

Еще одним незначительным плюсом для Уэльса является опыт встреч против Бельгии. Эти команды встречались между собой в отборочном турнире к Евро-2016 - первый матч они свели вничью, а во второй игре гол Бэйла принес Уэльсу победу со счетом 1:0.

"Это еще один сложнейший тест, - заявил Коулмэн перед матчем с Бельгией. - Но мы рады быть здесь. Необходимо играть так же, как во всех предыдущих матчах, что и принесло нам путевку в четвертьфинал. Внутри команды есть серьезное давление в том смысле, что все хотят продолжать в том же духе".

Евро-2016. 1 июля. Календарь:

22:00. Уэльс - Бельгия (прямая трансляция - ТК "Украина")

Букмекеры считают однозначным фаворитом встречи сборную Бельгии. На победу "Красных Дьяволов" в противостоянии прнимаются ставки с коэффициентом 1,33. В то же время на выход Уэльса в полуфинал можно поставить с коэффициентом 3,25.

Матч в компании друзей и за бокалом пива можно будет посмотреть в различных киевских фан-зонах - на Почтовой площади, Спортивной площади, Троицкой площади, Оболонской набережной, Трухановом острове или других местах.