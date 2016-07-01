Игрок сборной Португалии Куарежма: "Судьба всей страны оказалась в моих руках"

Полузащитник сборной Португалии Рикарду Куарежма поделился эмоциями от выхода команды в полуфинал Евро, сообщает УЕФА:

"Давление, конечно, было запредельное. Судьба всей страны оказалась в моих руках. Я верил в лучшее, знал, что непременно забью. Времени, чтобы подумать, у меня не было. Главное, что, направляясь к мячу, я ни в чем не сомневался. Мы на верном пути и продолжим следовать ему", - отметил игрок.

Как сообщал УНИАН, сборная Португалии выиграла в первом матче 1/4 финала Евро-2016 у команды Польши в серии пенальти (1:1, 5:3). Решающий пенальти в серии 11-метровых реализовал Рикарду Куарежма.

В других четвертьфиналах сойдутся Бельгия - Уэльс, Германия - Италия и Франция - Исландия.