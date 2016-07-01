Тренер сборной Португалии Сантуш: "Я просил своих подопечных сохранять хладнокровие"

Главный тренер сборной Португалии Фернанду Сантуш прокомментировал победу своих подопечных над Польшей в первом матче 1/4 финала Евро, сообщает УЕФА.

«Чем дальше мы двигаемся, тем ближе становимся к своей цели. У нас есть амбиции, мы хотим принести большую радость жителям Португалии. Пенальти — это лотерея, но здесь нужно проявить характер. Поляки являются специалистами по пробитию 11-метровых ударов, ведь в прошлом раунде они так одолели швейцарцев. Но я попросил своих подопечных сохранять хладнокровие. Я знал, что они могут забить», — отметил Сантуш.

«Поляки очень хорошо начали матч, а у меня была своя стратегия. Виллиам, Ренату Санчес и Адриен Силва должны были перекрывать игроков сборной Польши. Мы позволили им завладеть инициативой на какое-то время и не смогли сдержать Аркадиуша Милика. Тогда я поговорил с Санчесом, и произошли изменения. Я попросил, чтобы Нани отходил чуть глубже. К счастью, Ренату забил гол. Однако Польша — это хорошая команда, которая знает, как усыпить бдительность соперника. И все-таки мы сумели справиться, действовали первым номером, и у нас было больше моментов. Мы заслуженно одержали победу над достойным соперником».

«Обычно я не выделяю кого-то из игроков, но Пепе провел сегодня великолепный матч. Люди в основном говорят о Криштиану Роналду, и он, конечно же, иногда блистал, но Пепе действовал просто потрясающе».

18-летний Ренату Санчес стал лучшим игроком матча по версии УЕФА и забил свой первый гол за сборную.

«Ренату Саншеш играл замечательно, но в будущем он будет показывать совсем другой футбол. Он все еще продолжает прибавлять. Ему нужно умело использовать на поле все свои навыки. И я ему в этом помогаю. Он напоминает мне великого португальского футболиста Марио Колуну».

Как сообщал УНИАН, сборная Португалии выиграла в первом матче 1/4 финала Евро-2016 у команды Польши в серии пенальти (1:1, 5:3).

В других четвертьфиналах сойдутся Бельгия - Уэльс, Германия - Италия и Франция - Исландия.