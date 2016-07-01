Тренер сборной Испании дель Боске объявил о завершении карьеры

Главный тренер сборной Испании Висенте Дель Боске заявил, что намерен завершить карьеру, сообщает SportArena со ссылкой на AS.

«Безо всяких сомнений, я покину сборную. Я принял бы это решение вне зависимости от выступления команды на чемпионате Европы. Мой контракт истекает 31 июля, и мы спокойно дождемся этого дня, после чего прекратим сотрудничество», — заявил Дель Боске.

«У меня нет претензий к руководству Федерации. Больше я не собираюсь никого тренировать. Я покидаю футбол, но если смог чем-то помочь — я сделаю это».

65-летний Висенте Дель Боске работал со сборной Испании с 2008 года. Тренеру удалось выиграть с командой ЧМ-2010 и ЧЕ-2012, однако на двух последних крупных турнирах Фурия Роха провалилась.

На ЧМ-2014 команда не преодолела групповой этапа, а на Евро-2016 Испания вышла из группы, однако уже на стадии 1/8 финала проиграла Италии (0:2).

Помимо сборной Испании, Дель Боске также тренировал мадридский "Реал", с которым по два раза побеждал в Лиге чемпионов и национальном чемпионате Испании, и турецкий "Бешикташ".

В 2012 году Международная федерация футбола (ФИФА) признала Дель Боске лучшим тренером года, отметив, таким образом, его роль в триумфе сборной Испании на Евро-2012.