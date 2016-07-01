Евро-2016: Португалия обыграла Польшу и стала первым полуфиналистом

В Марселе завершился первый четвертьфинальный матч чемпионата Европы по футболу, в котором сборная Португалии обыграла команду Польши - 1:1 (5:3).

Судьба матча была решена в серии пенальти.

Перед началом игры фаворитом считалась сборная Португалии и тем более неожиданным оказалось начало игры. На 2-й минуте Грошицки прошел по левому флангу и выложил мяч на 11-метровую отметку Роберту Левандовски, который пробил точно в угол ворот - 1:0. Впрочем, португальцы не стали паниковать, медленно но верно перехватили инициативу в свои руки и еще до конца первого тайма сравняли счет. На 33-й минуте 18-летний Ренату Санчеш подхватил мяч около штрафной, подработал и пробил, Крыховяк неудачно подставился и мяч рикошетом влетел в ворота впритирку со стойкой ворот - вратарь поляков Фабиански едва не дотянулся до мяча.

Во втором тайме команды периодически обменивались "уколами", а самым опасным стал эпизод на 85-й минуте когда один на один с вратарем вышел лидер португальцев Роналду, но... не попал по мячу. В итоге, основное время матча так и закончилось вничью.

В овертайме португальцы оказывали давление на ворота соперника с самого начала, но реализовать его так и не сумели. В свою очередь, поляки также не использовали свои возможности.

Польша - Португалия - 1:1 (1:1), по пенальти - 3:5

Голы: Левандовски, 2 - Ренату Санчеш, 33

Польша: Фабиански, Паздан, Енджейчик, Крыховяк, Глик, Мончиньски (Йодловец , 98), Блащиковски, Пищек, Милик, Левандовски Р., Гросицки (Капустка, 82')

Португалия: Руй Патрисиу, Пепе, Жозе Фонте, Виллиам Карвалью (Перрейра, 96), Седрик Соареш, Жоау Мариу (Куарежма, 80), Ренату Санчеш, Нани, Элизеу, Адриен Силва (Моутиньо, 73), Роналду

Предупреждения: Енджейчик 42, Капустка 87 - Адриен Силва 70', Карвалью, 90.

Серия пенальти:

Роналду - гол

Левандовски - гол

Ренату Санчеш - гол

Милик - гол

Моутинью - гол

Глик - гол

Нани - гол

Блащиковски - вратарь

Куарежма - гол