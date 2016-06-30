Все допинг-пробы участников Евро-2016 оказались чистыми

Во время чемпионата Европы по футболу по Франции не было выявлено ни одной положительной допинг-пробы сообщает пресс-служба УЕФА.

Всего было взято 1818 проб. Футболисты их сдавали как после матчей, так и во внесоревновательный период. К сдаче проб были привлечены игроки всех 24 команд, участвовавших в Евро-2016.

Как сообщал УНИАН, в субботу, 25 июня, 10 игроков сборной Испании сдали допинг-тест перед стартом плей-офф Евро - матчем 1/8 финала против команды Италии.