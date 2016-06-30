Все допинг-пробы участников Евро-2016 оказались чистыми
19:27, 30 июня 2016Евро 2016
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Всего у футболистов было взято 1818 проб.
Игроки команд-участниц Евро не употребляют допинг / uefa.org
Во время чемпионата Европы по футболу по Франции не было выявлено ни одной положительной допинг-пробы сообщает пресс-служба УЕФА.
Всего было взято 1818 проб. Футболисты их сдавали как после матчей, так и во внесоревновательный период. К сдаче проб были привлечены игроки всех 24 команд, участвовавших в Евро-2016.
Как сообщал УНИАН, в субботу, 25 июня, 10 игроков сборной Испании сдали допинг-тест перед стартом плей-офф Евро - матчем 1/8 финала против команды Италии.
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