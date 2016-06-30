Португалец Нани про матч 1/4 финала Евро с Польшей: "Надо выложиться по максимуму и не терять бдительность ни на секунду"

Накануне первого четвертьфинального матча чемпионата Европы по футболу один из лидеров сборной Португалии поделился своим мнением относительно противостояния с Польшей, сообщает УЕФА.

"Сборная Польши - сильная команда, что она и доказала по ходу турнира. Поляки приехали во Францию с самыми серьезными намерениями. Но мы знаем, какую опасность представляет оппонент, и хорошо подготовились к игре. Надо просто выложиться по максимуму и не терять бдительность ни на секунду. Это единственный способ, если мы хотим обыграть тех, кто стоит на нашем пути в финал. Нужно верить в себя", - отмечает игрок.

Говоря о сетке плей-офф Евро-2016, Нани отметил: "В другой части сетки действительно собраны более громкие имена. Так думают люди, основываясь на истории и репутации команд. Но ситуация в данный момент не совсем такая. Польша ни в чем не уступает любому другому четвертьфиналисту - просто вспомните, как она сыграла против Германии. Бельгия и Уэльс тоже доказали свою силу, и у них есть игроки, которые могут решить исход матча. Так что нужно оставаться сплоченными и верить в успех.

А говоря о том, что игроки сборной Португалии часто отрабатывают пенальти на тренировках, отметил: "Это действительно очень важно. Нужно тренировать все возможные аспекты игры, чтобы быть готовым к любому повороту событий. Тренировать пенальти - обычная практика, ведь так улучшаются техника и вера в свои силы. Если дело дойдет до 11-метровых, то мы будем готовы и уверены в себе".

Как сообщал УНИАН, первый матч 1/4 финала Евро-2016 Польша - Португалия состоится в четверг, 30 июня. Начало игры в 22.00.