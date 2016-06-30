Португалец Нани про матч 1/4 финала Евро с Польшей: "Надо выложиться по максимуму и не терять бдительность ни на секунду"
Атакующий полузащитник сборной Португалии предрек тяжелый матч своей команде.
Накануне первого четвертьфинального матча чемпионата Европы по футболу один из лидеров сборной Португалии поделился своим мнением относительно противостояния с Польшей, сообщает УЕФА.
"Сборная Польши - сильная команда, что она и доказала по ходу турнира. Поляки приехали во Францию с самыми серьезными намерениями. Но мы знаем, какую опасность представляет оппонент, и хорошо подготовились к игре. Надо просто выложиться по максимуму и не терять бдительность ни на секунду. Это единственный способ, если мы хотим обыграть тех, кто стоит на нашем пути в финал. Нужно верить в себя", - отмечает игрок.
Говоря о сетке плей-офф Евро-2016, Нани отметил: "В другой части сетки действительно собраны более громкие имена. Так думают люди, основываясь на истории и репутации команд. Но ситуация в данный момент не совсем такая. Польша ни в чем не уступает любому другому четвертьфиналисту - просто вспомните, как она сыграла против Германии. Бельгия и Уэльс тоже доказали свою силу, и у них есть игроки, которые могут решить исход матча. Так что нужно оставаться сплоченными и верить в успех.
А говоря о том, что игроки сборной Португалии часто отрабатывают пенальти на тренировках, отметил: "Это действительно очень важно. Нужно тренировать все возможные аспекты игры, чтобы быть готовым к любому повороту событий. Тренировать пенальти - обычная практика, ведь так улучшаются техника и вера в свои силы. Если дело дойдет до 11-метровых, то мы будем готовы и уверены в себе".
Как сообщал УНИАН, первый матч 1/4 финала Евро-2016 Польша - Португалия состоится в четверг, 30 июня. Начало игры в 22.00.