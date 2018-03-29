Анонс событий Евро-2016, день №17: Польша - Португалия

Евро-2016 выходит на финишную прямую - наступает пора четвертьфиналов. В первом из них сойдутся сборные Польши и Португалии, для обеих команд выход в полуфинал турнира будет считаться хорошим достижением.

Сборная Польши впервые дошла до стадии четвертьфинала на Евро-2016, но этот успех ни в коей мере нельзя назвать сенсационным. У поляков в последние годы собралось хорошее поколение футболистов, которые под руководством наставника Адама Навалки демонстрируют зрелый футбол. Польша без проблем вышла из своей группы, набрав семь очков, но на первой стадии плей-офф скорее разочаровала, чем очаровала.

В матче со Швейцарией Польша в лице Якуба Блащиковски открыла счет, но после этого позволила скромному сопернику найти свою игру и пропустила первый гол на турнире. Более того, в дополнительное время у Швейцарии был ряд голевых моментов, чтобы выиграть встречу, и потому серия пенальти была для поляков хорошим вариантом. Подопечные Навалки здорово пробивали одиннадцатиметровые и закономерно вышли в четвертьфинал.

Путь сборной Португалии к четвертьфиналу был более тернист. Более того, именно португальцев приводят в пример, когда говорят о минусах расширения чемпионата Европы до 24 команд. Тезисы противников нового формата турнира справедливы - европейская "Селесао" вышла в плей-офф Евро-2016, не выиграв ни одного матча группового турнира. Ранее это было невозможно.

Тем не менее, у Португалии также есть свои преимущества. Во время четырех матчей команды болельщики видели подопечных Фернанду Сантуша в разных ипостасях. Инертных в игре с Исландией, невезучих в матче с Австрией, забивных в поединке с Венгрией и ориентированных на защиту во время встречи 1/8 финала против Хорватии. Матч Португалии против балканской сборной, по признанию специалистов, стал одним из скучнейших во время Евро-2016, но такая игра пиренейцев не должна вводить в заблуждение - они вполне умеют играть в результативный футбол, особенно, когда все получается у лидера команды Криштиану Роналду.

Именно Роналду станет главной угрозой для сборной Польши во время четвертьфинала. Форвард мадридского "Реала" буквально за уши втащил португальцев в плей-офф, забив два мяча и отдав голевую передачу в игре с Венгрией. В сегодняшнем поединке от звездного нападающего вновь ожидают яркого выступления - тем более, что защита сборной Польши не может похвалиться своей безошибочностью. Швейцария это доказала в теории, Португалия может доказать на практике.

Наставник сборной Польши Адам Навалка, впрочем, оценивает свою оборону иначе. "У нас отличная оборона, которая в четырех матчах позволила соперникам забить только однажды. Но вы видели, что это был за гол", - сказал тренер "Кадры" перед встречей.

"У нашего соперника есть отличные игроки в нападении, но и защищаются они тоже неплохо. А особенно португальцы опасны в контратаках. Ждем сложного матча, но постараемся взять игру под свой контроль", - добавил он.

Тренер португальцев Фернанду Сантуш перед встречей также был дипломатичен. По его мнению, шансы команд на выход в полуфинал можно оценить как равные. "Думаю, Польша похожа на Хорватию. Игра будет равной, хотя с такой командой, как Польша, мы на этом турнире не встречались. У нее есть четкий план на игру и налажен быстрый переход из обороны в атаку. Видно, что за этим стоит серьезная тренерская работа. Когда мяч будет у нас, постараемся использовать их слабые стороны", – сказал перед игрой португальский специалист.

Накануне встречи букмекеры считают фаворитом противостояния сборную Португалии. Ставки на то, что команда Фернанду Сантуша выйдет в полуфинал принимаются с коэффициентом 1,57. В то же время успех сборной Польши в этой дуэли оценивается с коэффициентом 2,37.

Евро-2016. 30 июня. Календарь:

22:00. Польша - Португалия (прямая трансляция - ТК "Украина")

Матч в компании друзей и за бокалом пива можно будет посмотреть в различных киевских фан-зонах - на Почтовой площади, Спортивной площади, Троицкой площади, Оболонской набережной, Трухановом острове или других местах.