Сборная России осталась без главного тренера

Главный тренер сборной России Леонид Слуцкий покинул команду после ее неудачного выступления на Евро-2016, сообщает официальный сайт Российского футбольного союза.

"Российский футбольный союз официально сообщает о завершении сотрудничества с главным тренером национальной сборной России Леонидом Слуцким.

РФС благодарит Леонида Викторовича Слуцкого, под руководством которого сборная России завоевала путевку на Чемпионат Европы 2016 года, за профессионализм и желает ему успехов в тренерской карьере", - говорится в сообщении РФС.

Напомним, Леонид Слуцкий возглавил сборную России в 2015-м году, заменив на должности наставника команды итальянца Фабио Капелло. Ему удалось вывести россиян на Евро-2016, но на турнире во Франции команда провалилась, заняв последнее место в группе с Англией, Уэльсом и Словакией.