Мэр Парижа наградила медалью лучших болельщиков Евро-2016

Болельщики сборной Ирландии в знак признания их образцового поведения получили от городских властей Парижа медаль Гран Вермей, сообщает официальный сайт УЕФА.

"Их поведение было в высшей степени позитивным. Они были образцом для подражания. Хотим сказать им спасибо", - заявила мэр Парижа Анн Идальго в фан-зоне под Эйфелевой башней во вторник вечером.

Ранее медалью Гран Вермей награждались среди прочих писательница Тони Моррисон, джазовый пианист Херби Хэнкок и девятикратный победитель теннисного турнира "Ролан Гаррос" Рафаэль Надаль.

Как сообщал УНИАН, сборная Ирландии со счетом 1:2 уступила Франции в 1/8 финала Евро-2016.