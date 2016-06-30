Мэр Парижа наградила медалью лучших болельщиков Евро-2016
12:52, 30 июня 2016Евро 2016
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Власти французской столицы отметили поведение фанов сборной Ирландии на чемпионате Европы.
Reuters
Болельщики сборной Ирландии в знак признания их образцового поведения получили от городских властей Парижа медаль Гран Вермей, сообщает официальный сайт УЕФА.
"Их поведение было в высшей степени позитивным. Они были образцом для подражания. Хотим сказать им спасибо", - заявила мэр Парижа Анн Идальго в фан-зоне под Эйфелевой башней во вторник вечером.
Ранее медалью Гран Вермей награждались среди прочих писательница Тони Моррисон, джазовый пианист Херби Хэнкок и девятикратный победитель теннисного турнира "Ролан Гаррос" Рафаэль Надаль.
Как сообщал УНИАН, сборная Ирландии со счетом 1:2 уступила Франции в 1/8 финала Евро-2016.
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