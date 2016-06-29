Евро-2016: как команды-четвертьфиналисты готовятся к 1/4 турнира (фото)

19:06, 29 июня 2016
Евро 2016
894

Восемь европейских национальных сборных по футболу, которые сумели пробиться в 1/4 Чемпионата Европы, готовятся к следующей стадии турнира.

Лідери збірної Уельсу Аарон Ремзі та Гарет Бейл на тренуванні / REUTERS

Первыми борьбу за выход в полуфинал начнут сборные Польши и Португалии, которые сыграют между собой уже завтра, 30 июня.

Читайте такжеЕвро-2016: Исландская сенсация и второй провал Испании

1 июля пройдет матч между командами Уэльса и Бельгии, 2 июля – между Германией и Италией, а 3 июля за место в 1/2 Евро-2016 поборются хозяйка чемпионата - Франция и главная сенсация турнира – Исландия.

Сейчас команды усиленно тренируются перед следующими матчами и проводят пресс-конференции.

Капитан сборной Польши Роберт Левандовский и главный тренер команды Адам Навалка на тренировке
Капитан сборной Польши Роберт Левандовский и главный тренер команды Адам Навалка на тренировке /  © REUTERS
Вратарь поляков Войцех Щенсный
Вратарь поляков Войцех Щенсный /  © REUTERS
Сборная Польши по футболу на тренировке перед 1/4 финала
Сборная Польши по футболу на тренировке перед 1/4 финала /  © REUTERS
Сборная Польши по футболу на тренировке перед 1/4 финала
Сборная Польши по футболу на тренировке перед 1/4 финала /  © REUTERS
Сборная Португалии готовится к матчу против Польши
Сборная Португалии готовится к матчу против Польши /  © REUTERS
Лидер португальцев Криштиану Роналду и защитник команды Пепе
Лидер португальцев Криштиану Роналду и защитник команды Пепе /  © REUTERS
Тренировка сборной Португалии по футболу
Тренировка сборной Португалии по футболу /  © REUTERS
Нападающий Рикарду Куарежма на тренировке перед матчем против поляков
Нападающий Рикарду Куарежма на тренировке перед матчем против поляков /  © REUTERS
Тренер сборной Португалии Фернанду Сантуш
Тренер сборной Португалии Фернанду Сантуш /  © REUTERS
Португалец Нани на пресс-конференции
Португалец Нани на пресс-конференции /  © REUTERS
Тренер сборной Уэльса Крис Коулман на тренировке перед противостоянием с бельгийцами
Тренер сборной Уэльса Крис Коулман на тренировке перед противостоянием с бельгийцами /  © REUTERS
Лидеры сборной Уэльса Аарон Рэмзи и Гарет Бейл на тренировке
Лидеры сборной Уэльса Аарон Рэмзи и Гарет Бейл на тренировке /  © REUTERS
Гарет Бейл вместе с партнерами по сборной готовится дать бой бельгийцам
Гарет Бейл вместе с партнерами по сборной готовится дать бой бельгийцам /  © REUTERS
Вице-капитан сборной Уэльса Джо Ледли
Вице-капитан сборной Уэльса Джо Ледли /  © REUTERS
Главная звезда сборной Уэльса Гарет Бейл на пресс-конференции
Главная звезда сборной Уэльса Гарет Бейл на пресс-конференции /  © REUTERS
Пресс-конференция сборной Уэльса
Пресс-конференция сборной Уэльса /  © REUTERS
Гарет Бейл раздает автографы юным фанатам
Гарет Бейл раздает автографы юным фанатам /  © REUTERS
Игроки сборной Уэльса Дэвид Эдвардс и Сэм Воукс настраиваются на игру повсюду
Игроки сборной Уэльса Дэвид Эдвардс и Сэм Воукс настраиваются на игру повсюду /  © REUTERS
Сборная Бельгии вместе с тренером настраиваются на игру против Уэльса
Сборная Бельгии вместе с тренером настраиваются на игру против Уэльса /  © REUTERS
Сборная Бельгии на тренировке
Сборная Бельгии на тренировке /  © REUTERS
Сборная Бельгии на тренировке
Сборная Бельгии на тренировке /  © REUTERS
Сборная Бельгии на тренировке
Сборная Бельгии на тренировке /  © REUTERS
Тренер бельгийцев Марк Вильмотс
Тренер бельгийцев Марк Вильмотс /  © REUTERS
Защитник сборной Бельгии Тоби Алдервейрелд на пресс-конференции
Защитник сборной Бельгии Тоби Алдервейрелд на пресс-конференции /  © REUTERS
Игрок сборной Бельгии Янник Карраско на пресс-конференции
Игрок сборной Бельгии Янник Карраско на пресс-конференции /  © REUTERS
Сборная Германии на тренировке перед битвой с Италией за путевку в полуфинал
Сборная Германии на тренировке перед битвой с Италией за путевку в полуфинал /  © REUTERS
Вратарь сборной Германии Мануэль Нойер с главным тренером команды Йоахимом Левом
Вратарь сборной Германии Мануэль Нойер с главным тренером команды Йоахимом Левом /  © REUTERS
Нападающий немцев Марио Гомес
Нападающий немцев Марио Гомес /  © REUTERS
Игрок сборной Германии Марио Гомес на пресс-конференции
Игрок сборной Германии Марио Гомес на пресс-конференции /  © REUTERS
Защитник сборной Германии Матс Хуммельс на пресс-конференции
Защитник сборной Германии Матс Хуммельс на пресс-конференции /  © REUTERS
Тренер Бундестима Йоахим Лев
Тренер Бундестима Йоахим Лев /  © REUTERS
Сборная Италии готовится к матчу против немцев
Сборная Италии готовится к матчу против немцев /  © REUTERS
Сборная Италии на тренировке
Сборная Италии на тренировке /  © REUTERS
Сборная Италии на тренировке
Сборная Италии на тренировке /  © REUTERS
Тренер итальянцев Антонио Конте
Тренер итальянцев Антонио Конте /  © REUTERS
Игрок сборной Италии Лоренцо Инсинье на пресс-конференции
Игрок сборной Италии Лоренцо Инсинье на пресс-конференции /  © REUTERS
Итальянцы Алессандро Флоренци, Чиро Иммобиле и Лоренцо Инсинье на пресс-конференции
Итальянцы Алессандро Флоренци, Чиро Иммобиле и Лоренцо Инсинье на пресс-конференции /  © REUTERS
Главные тренера сборной Исландии Хеймир Хадльгримссон и Ларс Лагербек
Главные тренера сборной Исландии Хеймир Хадльгримссон и Ларс Лагербек /  © REUTERS
Тренер команды-сенсации Исландии Хеймир Хадльгримссон на пресс-конференции
Тренер команды-сенсации Исландии Хеймир Хадльгримссон на пресс-конференции /  © REUTERS

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter