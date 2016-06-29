Евро-2016: как команды-четвертьфиналисты готовятся к 1/4 турнира (фото)
19:06, 29 июня 2016Евро 2016
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Восемь европейских национальных сборных по футболу, которые сумели пробиться в 1/4 Чемпионата Европы, готовятся к следующей стадии турнира.
Лидеры сборной Уэльса Аарон Рэмзи и Гарет Бэйл на тренировке / REUTERS
Первыми борьбу за выход в полуфинал начнут сборные Польши и Португалии, которые сыграют между собой уже завтра, 30 июня.
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1 июля пройдет матч между командами Уэльса и Бельгии, 2 июля – между Германией и Италией, а 3 июля за место в 1/2 Евро-2016 поборются хозяйка чемпионата - Франция и главная сенсация турнира – Исландия.
Сейчас команды усиленно тренируются перед следующими матчами и проводят пресс-конференции.
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