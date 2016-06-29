Защитник сборной Германии Гектор может пропустить четвертьфинальный матч Евро

Основной защитник сборной Германии Йонас Гектор с большой долей вероятности пропустит матч 1/4 финала чемпионата Европы по футболу против команды Италии, сообщает Bild.

У игрока ФК "Кельн" диагностирована инфекция верхних дыхательных путей.

В среду игрок пропустил тренировку своей команды, оставшись в отеле. Ранее Гектор участвовал во всех четырех матчах своей команды на Евро-2016.

В матче 1/8 финала с командой Словакии также получили сильные ушибы игроки "бундестим" Жером Боатенг, Сами Хедира, Матс Хуммельс и Юлиан Дракслер. Впрочем, их состояние здоровья не вызывает особых опасений у медецинского и тренерского штаба команды Йоахима Лёва.

Как сообщал УНИАН, в матче 1/8 финала сборная Германии одолела команду Словакии со счетом 3:0.

Игра 1/4 финала Германия - Италия состоится в субботу, 2 июля.