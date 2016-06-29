Польские фанаты получили сроки за драку с украинцами перед матчем Евро

12:38, 29 июня 2016
Евро 2016
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Также осужденным фанатам запретили въезд во Францию сроком на 2 года.

Reuters

Пятеро болельщиков сборной Польши приговорены судом Марселя к лишению свободы на срок от восьми до 12-ти месяцев за участие в драке перед матчем с Украиной, сообщает Команда.

Осужденным также запрещен въезд на территорию Франции в течение двух лет.

Всего по итогам драки было задержано 12 граждан Польши.

Как сообщал УНИАН, матч 3-го тура Евро-2016 Польша - Украина завершился со счетом 1:0 в пользу поляков.

Перед матчем в Марселе проиходили стычки между польскими и украинскими болельщиками. 

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