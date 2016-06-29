Польские фанаты получили сроки за драку с украинцами перед матчем Евро
12:38, 29 июня 2016Евро 2016
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Также осужденным фанатам запретили въезд во Францию сроком на 2 года.
Reuters
Пятеро болельщиков сборной Польши приговорены судом Марселя к лишению свободы на срок от восьми до 12-ти месяцев за участие в драке перед матчем с Украиной, сообщает Команда.
Осужденным также запрещен въезд на территорию Франции в течение двух лет.
Всего по итогам драки было задержано 12 граждан Польши.
Как сообщал УНИАН, матч 3-го тура Евро-2016 Польша - Украина завершился со счетом 1:0 в пользу поляков.
Перед матчем в Марселе проиходили стычки между польскими и украинскими болельщиками.
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