Тысячи североирландцев вышли на площадь поблагодарить сборную за игру на Евро-2016 (видео)

Более десяти тысяч болельщиков Северной Ирландии вышли на площадь в Белфасте, чтобы вместе с футболистами отпраздновать успех команды на Евро-2016, сообщает Belfast Telegraph.

Главный тренер сборной Майкл О'Нил на встрече заявил, что поддержка команды - и дома, и во Франции - была фантастической.

Наиболее ярким эпизодом встречи был выход на сцену запасного форварда команды Уилла Григга, в честь которого посвящен главный хит североирландских болельщиков на турнире "Will Grigg's on fire".

Напомним, сборная Северной Ирландии впервые квалифицировалась на чемпионат Европы, где благодаря победе над сборной Украины вышла в 1/8 финала.