Исландский комментатор вновь чуть не сошел с ума после победы над Англией (видео)

Исландский комментатор Гудмундур Бенедиктссон, прославившийся после своей работы на матче Евро-2016 против Австрии, вновь эмоционально провел матч, где его команда обыграла Англию.

Так комментатор отреагировал на гол Колбейнна Сигторссона в ворота Джо Харта, который стал победным для сборной Исландии.

Как сообщал УНИАН, вчера сборная Исландии сенсационно обыграла Англию в матче 1/8 финала чемпионата Европы. Накануне Евро-2016 специалисты называли исландцев одним из аутсайдеров турнира.

Отметим, что перед игрой против Англии Бенедиктссон был уволен со своей главной работы. Он занимал должность главного тренера команды "КК Рейкьявик".