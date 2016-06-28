Исландский комментатор вновь чуть не сошел с ума после победы над Англией (видео)
13:26, 28 июня 2016Евро 2016
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Эмоциональный Гудмундур Бенедиктссон оригинально реагирует на невероятные успехи своей команды на Евро-2016.
Бенедиктссон вновь едва не сошел с ума от счастья / eurosport.co.uk
Исландский комментатор Гудмундур Бенедиктссон, прославившийся после своей работы на матче Евро-2016 против Австрии, вновь эмоционально провел матч, где его команда обыграла Англию.
Так комментатор отреагировал на гол Колбейнна Сигторссона в ворота Джо Харта, который стал победным для сборной Исландии.
Как сообщал УНИАН, вчера сборная Исландии сенсационно обыграла Англию в матче 1/8 финала чемпионата Европы. Накануне Евро-2016 специалисты называли исландцев одним из аутсайдеров турнира.
Отметим, что перед игрой против Англии Бенедиктссон был уволен со своей главной работы. Он занимал должность главного тренера команды "КК Рейкьявик".
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