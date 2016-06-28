Букмекеры назвали фаворитов на должность нового тренера сборной Англии

Бывший защитник сборной Англии и экс-наставник "Миддлсбро" Гарет Саутгейт является фаворитом на получение должности главного тренера сборной Англии, сообщает Goal.сom.

Вероятность того, что новым наставником англичан станет Саутгейт оценивается с коэффициентом 2,25. Ранее 45-летний специалист возглавлял "Миддлсбро", а с 2013-го года является главным тренером молодежной сборной Англии (U-21).

Также хорошие шансы стать главным тренером сборной Англии имеет Гленн Ходдл. Вероятность этого назначения оценивается с коэффициентом 5,0.

Ходдл возглавлял национальную команду на чемпионате мира 1998 года, где Англия в серии пенальти уступила Аргентине в матче 1/8 финала. Он был уволен во время отборочного цикла к Евро-2000, после чего работал в "Саутгемптоне", "Тоттенхэме" и "Вулверхэмптоне". Последние 10 лет Ходдл не тренировал.

Третье место в рейтинге букмекеров делят молодые специалисты Эдди Хау и Гари Невилл, шансы которых возглавить сборную оцениваются с коэффициентом 9,0.

Хау вывел скромный "Борнмут" в Премьер-лигу и в первом сезоне смог сохранить команде прописку в элитном чемпионате. Гари Невилл завоевал авторитет в качестве ТВ-эксперта, но при этом его опыт работы в испанской "Валенсии" можно назвать неудачным. Также Невилл работал в тренерском штабе Ходжсона на Евро-2016.

Кроме того, в списках букмекеров есть главный тренер "Кристал Пэлас" Алан Пардью (11,0) и главный тренер "Сандерленда" Сэм Аллардайс (21,0).

Среди иностранных специалистов фаворитом выступает хорватский наставник "Вест Хэма" Славен Билич (25,0).

Как известно, вчера сборная Англии, уступив в 1/8 финала Исландии, покинула Евро-2016. При этом наставник команды Рой Ходжсон объявил об увольнении со своей должности. Сегодня Футбольная федерация приняла оставку специалиста.