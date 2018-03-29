Евро-2016: Исландская сенсация и второй провал Испании

Швейцария – Польша 1:1 (пенальти 4:5)

В том, что эти соперники "бодались" все 120 минут, но даже этого не хватило, чтобы выявить победителя, нет ничего удивительного. Они были абсолютно равны. Сиюминутное превосходство одних над другими перетекало из рук в руки, но тотального преимущества на протяжении матча не было ни у кого.

Поляки могли не доводить дело даже до овертайма, не говоря уже о серии послематчевых пенальти, но уже в концовке основного времени они стали жертвой самого красивого гола на турнире в исполнении швейцарца Шакири. Швейцарец по паспорту (косовец по происхождению) и сейчас раздумывает, за какую национальную сборную выступать в дальнейшем. И не только он раздумывает, а еще множество косовских футболистов довольно высокого уровня, выступающих по разным уголкам Европы. Напомним, сборная Косово совсем недавно стала еще одним соперником сборной Украины в отборочном турнире ЧМ-2018.

Что касается поляков, то уже четвертый матч подряд на этом Евро молчит пушка Роберта Левандовски. Да, на нем сосредоточено практически всё внимание защитников соперников, и этим умело пользуются партнеры Левандовски. Но во Франции Роберт не похож на себя, и это очевидно каждому. Хотя, возможно, голы форварда немецкой "Баварии" мы еще увидим. Впереди у поляков один из самых главных матчей - с Португалией. Выиграв его, команда попадет в четверку лучших на континенте.

Парадоксально, что главным неудачником серии пенальти стал лучший игрок сборной Швейцарии на этом турнире Гранит Джака. Недавно он перешел из немецкой "Боруссии" (Менхенгладбах) в лондонский Арсенал. Джака отлично выступил на Евро, но в серии пенальти, как зачастую происходит в таких случаях, промахнулся. Впрочем, не он – первый, не он – последний.

Что касается общего впечатления от выступления Швейцарии на Евро, то команды выступила в свою силу, хотя способна была на большее. Два года назад они пробились в 1/8 финала ЧМ в Бразилии, где были биты бельгийцами. Теперь вот пострадали от поляков, хотя по составу ни в чем им не уступают. Владимир Петкович не стал тем специалистом, который смог бы заставить эту команду поверить в себя по-настоящему и совершить прорыв, на который швейцарцы вполне способны. Тем не менее, еще до старта турнира Петкович продлил контракт с федерацией. Именно он продолжит работу со сборной Швейцарии в отборочном цикле на пути к ЧМ-2018.

Уэльс – Северная Ирландия 1:0

Эти соперники провели товарищеский матч в марте. Тогда никто и представить не мог, что спустя три месяца им предстоит встретиться в 1/8 финала Евро. В той контрольной игре команды не выявили победителя (1-1), и этот результат был вполне логичным. Ведь тогда за валлийцев не сыграли их главные звезды – Бэйл и Рэмси. Как оказалось, без своих "звезд" Уэльс ни в чем не превосходит Северную Ирландию, представляя из себя такой же посредственный коллектив.

Но на сей раз Бэйл и Рэмси были в строю, и североирландцы бросили все свои силы, чтобы выключить их из игры. До поры до времени им это удавалось, но в том решающем голе, которые североирландцы забили сами себе, непосредственное участие приняли оба валлийских героя.

А в целом этот матч оставил довольно унылое впечатление. Соперники были предельно осторожны и, в первую очередь, пытались избежать собственных ошибок. Уровню 1/8 финала Евро эта игра точно не соответствовала. Впрочем, не только она.

Северная Ирландия возвращается домой с чувством выполненного долга – она на этом турнире прыгнула выше головы. А вот валлийцы идут дальше, и в какой-то степени это тоже подвиг.

Продолжая разговор о звездах, которые не могут показать во Франции даже малой доли своих способностей (Левандовски, Ибрагимович), нельзя не сказать о Бэйле. Хотя его это касается в меньшей степени, ведь игрок мадридского "Реала" уже забил три гола. Но два первых – со штрафных, где не обошлось без явных ошибок вратарей команд-соперников, а третий – "разобранным" россиянам, которые тоже максимално содействовали сопернику. Но в целом Бэйл на этом Евро – бледная тень Бэйла в футболке великого мадридского клуба "Реал". Слабое выступление признанных звезд – еще один трэнд Евро-2016.

Хорватия – Португалия 0:1 (д. в.)

От этого матча ждали яркого спектакля, а он стал главным разочарованием 1/8 финала. Наверное, соперники решили, что большие ожидания – проблемы самих ожидающих.

Хорваты на одном дыхании провели групповой турнир, оставиви позади себя испанцев. Более того, сборную Испании они обыграли в очной дуэли, причем эта победа была волевой. Португальцы же на групповой стадии трижды сыграли вничью, продемонстрировав очень невзрачный футбол в самой слабой на турнире группе. Они пробрались в плей-офф только с третьего места, пропустив вперед Венгрию и Исландию.

В стартовый состав хорватов вернулся Лука Модрич, который против испанцев не играл из-за травмы. Полностью избавиться от последствий травмы Модричу не удалось – он не был похож на себя и оказался слабым звеном в команде Анте Чачича.

Вопреки ожиданиям, игра получилась чрезвычайно закрытой. Вдумайтесь только, за 90 минут соперники не нанесли ни одного удара в створ ворот. Такая же тенденция сохранилась и в овертайме – хорваты снова не били в створ, а португальцы сделали это дважды в той самой единственной голевой атаке.

Португальцы были явно напуганы тремя пропущенными голами от сборной Венгрии. И понимая, что хорваты могут наколотить еще больше, они "закрылись на все замки и застегнулись на все молнии". Пожалуй, столь оборонительной тактики от португальцев не приходилось видеть уже давно.

Игра плавно катилась к серии пенальти. Но где-то за пять минут до окончания овертайма хорваты решили ее выиграть. Они пошли вперед большими силами, создали несколько моментов у ворот соперника и… попали в капкан. Португальцы провели контратаку, Криштиану Роналду впервые за два часа проявил себя и сделал гол, который стал решающим.

Наверное, это самый несправедливый результат в 1/8 финала. Хорваты не должны были проигрывать этот матч. Несмотря на закрытый характер игры, они выглядели лучше. Но дальше идет Португалия.

Сразу после матча Дарио Срна объявил о завершении выступлений за сборную. У него во прямо во время Евро случилась трагедия (умер отец), но он был одним из лучших в своей команде. И он показал пример некоторым другим футболистам, как нужно уходить вовремя, на пике спортивной формы, а не сидеть в сборной до седых волос, вызывая насмешки болельщиков и не пуская вперед молодежь.

Франция – Ирландия 2:1

Франция провела очередной тяжелый матч на домашнем Евро. Для хозяев он начался с пропущенного гола, и почти весь первый тайм подопечные Дешама приходили в себя от пережитого потрясения.

Впрочем, после перерыва футбольный мир в очередной раз убедился в том, что Дешам – тренер высочайшего уровня. Он перестроил игру своей команды тактически, и Франция стала совсем другой. Кто-то скажет, что Дешаму есть кем перестраивать, и будет прав. Но совершенно очевидно, что в ходе подготовки к Евро французы наигрывали разные тактические модели на разные случаи жизни, а кто-то даже не думал это делать. И кадровый потенциал той или иной команды здесь абсолютно ни при чем.

Если в двух стартовых матчах в составе Франции блистал Пайе, то теперь игрок английского "Вест Хэма" ушел немного в тень. Зато на передовую выдвинулся Антуан Гризман. Именно он своим дублем перевернул игру с Ирландией и вывел свою команду в четвертьфинал.

А вот игра Погба по-прежнему вызывает недоумение. Поль считается главным игроком в этой французской сборной, но роль лидера он совершенно не тянет. Более того, складывается впечатление, что Погба не может найти себе место на поле. Хотя, возможно, он, как и Гризман, ждет своего часа, и выстрелит на более поздних стадиях.

Что же касается ирландцев, то они покидают Евро с высоко поднятой головой под овации своих фанов. Стыдиться им нечего – они сделали во Франции всё что могли. Наверное, это максимум сборной Ирландии на сегодняшний день.

Германия – Словакия 3:0

Это был первый матч 1/8 финала, где одна команда одолела другую за явным преимуществом. Интрига заключалась в том, что незадолго до Евро эти соперники провели товарищеский матч в Аугсбурге, и немцы потерпели сокрушительное поражение (1:3). Но в том матче Йоахим Лев меньше всего думал о результате. За 90 минут он перепробовал несколько тактических вариантов, двигая игроков по футбольному полю, как будто они – фишки на макете. Зачем он это делал, мы увидели во Франции, где немцы дошли до четвертьфинала даже не вспотев и не пропустив в свои ворота ни одного мяча.

После того, как Мирослав Клозе завершил выступления за сборную, возник вопрос: а кем же его заменит Йоахим Лев? Перебирались разные кандидатуры, но Лев перехитрил всех. Он вернул в бундестим подзабытого всеми, но еще совсем не старого Марио Гомеса. Сегодня он выступает за не самый элитный турецкий "Бешикташ", но в сборной Германии оказался совсем не лишним. Да, Лев по-прежнему обожает испанскую схему с ложной девяткой, но чистый форвард в его схемах присутствует практически всегда. Да, Гомес не имеет гарантированного места в стартовом составе, но он регуларно выходит на поле, в зависимости от соперника. Вышел он и на этот раз. Вышел и забил.

Вопреки ожиданиям, на позиции левого вингера в этой встрече появился не Марио Гетце, а Юлиан Дракслер. Его называют самым одаренным из молодого поколения немецких футболистов, но выйти на топ-уровень Дракслеру что-то мешало. Прошлым летом он сменил Шальке на Вольфсбург, хотя раньше его звали и в более статусные клубы, в том числе – испанские и английские. Казалось, Дракслер имеет все шансы остаться вечно перспективным, но на Евро, как мы видим, этого не случится. Он был признан лучшим игроком матча против Словакии, а Лев в очередной раз продемонстрировал свое тонкое чутье. Он прекрасно знает, кто будет более полезен в конкретной ситуации, а кого сейчас нужно придержать.

Словакия тоже относится к числу команд, которые во Франции сделали всё, что могли. Словаки достаточно уверенно вышли из группы, но против немецкого лома у них не нашлось приема. И теперь крайне любопытно, найдется ли он у итальянцев.

Венгрия – Бельгия 0:4

Еще одна команда, к которой не может быть претензий – сборная Венгрии. Даже после 0-4 от бельгийцев венгерские болельщики рукоплескали своим любимцам стоя, отдавая должное за тот футбол, который мы увидели в исполнении этой команды. Венгрию причисляли к главным аутсайдерам Евро, а они уверенно выиграли свою группу и пробились в число 16 лучших. Ну а дальше попали на Бельгию… Ту самую Бельгию, которая начала турнир с поражения от итальянцев (0-2), а три следующих матча на турнире выиграла с общей разницей 8-0.

Впрочем, восхищаться игрой бельгийцев пока рано. Дело в том, что команда Вильмотса прекрасно себя чувствует в контратакующей игре. Именно в подобном стиле бельгийцы забили большинство своих голов на этом турнире. Но что будет тогда, когда соперник не позволит свободно бежать вперед, не оставит свободных зон?

Скорее всего, игра с валлийцами не будет настолько простой для сборной Бельгии. Валлийцы совершенно точно закроются на своей половине поля, и вот здесь подопечных Вильмотса ждет настоящее испытание. Имея грандиозный состав, Бельгия не умеет играть по-разному. Она крайне невыразительно выглядит в позиционной атаке, и итальянцы это всем показали.

Вместе с тем, следует признать, что такого Эдена Азара, как во Франции, мы не видели уже давно. Он провел провальный сезон в составе Челси, но в сборной обрел второе дыхание. Если Азар сохранит такую же форму в оставшиеся полторы недели, Бельгия может дойти и до финала.

Италия – Испания 2:0

Это было повторение киевского финала Евро-2012. Но кроме афишы, от того памятного матча ничего не повторилось. Тогда испанцы деклассировали Италию, а теперь практически всё было наоборот.

Италия выглядела просто потрясающе. Она задавила Испанию своим прессингом и невероятной энергией. Испанцы не знали, куда деваться от этих назойливых итальянцев, надеясь, что они наконец-то выдохнуться. Но итальянцы не выдыхались – их хватило на весь матч.

Примерно такой же футбол Италия показала в стартовом матче против Бельгии. Потом Антонио Конте взял паузу. Он понимал, что провести в таком темпе весь турнир невозможно. Более того, в игре с Ирландией, которая для его команды ничего не значила, он произвел множество замен.

Пока итальянские лидеры отдыхали, испанские рубились с хорватами. Дель Боске на этом турнире минимально ротировал состав и поплатился за это. Италия выглядела более свежей, более мотивированной, более голодной. Но сможет ли она в таком же темпе сыграть еще и с Германией, которая, по большом счету, прохлаждалась на этом турнире. Ведь теперь времени на восстановление у Конте совсем немного, а после такой выжигающей игры прийти в себя крайне сложно.

Что же касается Испании, то она провалила второй большой турнир подряд. На ЧМ-2014 испанцы не вышли из группы, теперь вот провалились в 1/8 финала. Дель Боске очень постепенно обновлял чемпионскую команду, которая, возможно, нуждалась в более решительной перестройке.

Англия – Исландия 1:2

Главная сенсация 1/8 финала прогремела в заключительном матче на этой стадии. Хотя, возможно, эта сенсация станет главной на всем турнире. Если только Исландия не повторит путь Греции-2004 и не сокрушит всех.

Поверить в нечто подобное было невозможно. Но это футбол, где иногда случаются чудеса. Кстати, результат этого матча – совсем не чудо, а логическое завершение того, что мы увидели на футбольном поле. Более того, если бы исландцы победили с больши преимуществом, это было бы намного справедливее, чем если бы англичане перевели игру в овертайм.

Англия выглядела растерянной и испуганной. Подопечные Ходжсона не знали, что делать с этими гордыми островитянами. Еще одной звездой, которая не проявила себя на этом Евро, стал Харри Кейн. К нему можно присоединить и Уэйна Руни. В итоге, от той Англии, от которой снова ждали очень многого, в итоге получили пшик.

Сразу после матча Рой Ходжсон объявил о том, что он уходит, оставляя эту перспективную команду кому-то другому. При нем сборная Англии начала играть в комбинационный футбол, при нем она выиграла все 10 матчей в отборочном турнире, и при нем же испытала едва ли не самый громкий позор в новом столетии.

А Исландия заслуживает восхищения. Кто-то говорит, что она может повторить путь Греции. А кто-то сравнивает ее с "Лестером" - новым и сенсационным чемпионом английской Премьер-лиги сезона 2015/16. Этот пример гораздо свежее в памяти. Да и раз уж 2016-й футбольный год уже преподнес нам настоящее чудо, то почему бы ему не повториться. Посмотрим, как эта невероятная команда сыграет с хозяевами в четвертьфинале.

Кирилл Стадниченко