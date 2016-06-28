В малайзийском баре во время трансляции Евро-2016 прогремел взрыв: есть раненые

В результате взрыва гранаты в баре на окраине Куала-Лумпура были ранены восемь человек, в том числе гражданин Китая. Об этом сообщили в местной полиции, передает Reuters.

Читайте такжеАнглийские фанаты устроили беспорядки после вылета сборной с Евро-2016

Нападение на бар Movida в городе Пучонг на окраине малайзийской столицы произошло рано утром во вторник, когда посетители смотрели Евро-2016.

В полиции отвергают версию теракта. Среди возможных причин инцидента называют коммерческое соперничество, месть или намеренное убийство. Мишенью преступников мог быть как один, так и несколько человек. Расследование продолжается.

Аналогичный инцидент произошел в Куала-Лумпуре в 2014 году, когда при взрыве возле паба один человек погиб и двенадцать были ранены.