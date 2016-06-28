Английские фанаты устроили беспорядки после вылета сборной с Евро-2016

Подробности беспорядков, а также информация о пострадавших или задержанных не сообщаются, передает Lenta.ru. Официальные фан-зоны чемпионата Европы находятся во всех городах Франции, которые принимают матчи турнира. Там болельщики имеют возможность посмотреть игры на большом экране.

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