Английские фанаты устроили беспорядки после вылета сборной с Евро-2016
11:28, 28 июня 2016Евро 2016
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Болельщики сборной Англии устроили драку в фан-зоне Парижа после вылета национальной команды с Евро-2016.
Reuters
Подробности беспорядков, а также информация о пострадавших или задержанных не сообщаются, передает Lenta.ru. Официальные фан-зоны чемпионата Европы находятся во всех городах Франции, которые принимают матчи турнира. Там болельщики имеют возможность посмотреть игры на большом экране.
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