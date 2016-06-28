Дель Боске покинет пост главного тренера сборной Испании - СМИ

Главный тренер сборной Испании Висенте дель Боске не останется на своей должности после вылета команды в 1/8 финала Евро-2016, сообщает As.

Отмечается, что 65-летний специалист после работы со сборной вовсе уйдет из футбола, несмотря на предложения о работе из английской Премьер-лиги, немецкой Бундеслиги и французской Лиги 1.

Новым тренер сборной Испании, вероятно, станет Хоакин Капаррос, ранее возглавлявший более десяти испанских клубов, в том числе "Севилью" и "Атлетик". Ради этой должности 60-летний Капаррос уже отказался от работы в "Валенсии" и "Алавесе".

Напомним, Висенте дель Боске приводил сборную Испании к победе в чемпионате мира 2010 года и чемпионате Европы 2012 года.

Как сообщал УНИАН, вчера сборная Испании проиграла Италии в 1/8 финала Евро-2016 и покинула турнира.