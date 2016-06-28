Тренер сборной Англии Ходжсон подал в оставку после поражения от Исландии
00:40, 28 июня 2016Евро 2016
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68-летний специалист проработал с национальной командой четыре года.
Reuters
Рой Ходжсон подал в отставку с поста главного тренера сборной Англии после того, как его команда проиграла Исландии в 1/8 финала Евро-2016 и покинула турнир, сообщает ESPN.
Ходжсон оценил поражение как "неприемлемое" и добавил, что "наступило время кому-то другому присматривать за прогрессом этой молодой и голодной группы футболистов".
Английский специалист работал со сборной Англии с мая 2012 года. На Евро-2012 он вывел команду в четвертьфинал, где она в серии пенальти уступила Италии.
На чемпионате мира 2014 года Англия не смогла выйти из группы, в которой также находились Коста-Рика, Уругвай и Италия.
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