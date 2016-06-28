Тренер сборной Англии Ходжсон подал в оставку после поражения от Исландии

Рой Ходжсон подал в отставку с поста главного тренера сборной Англии после того, как его команда проиграла Исландии в 1/8 финала Евро-2016 и покинула турнир, сообщает ESPN.

Ходжсон оценил поражение как "неприемлемое" и добавил, что "наступило время кому-то другому присматривать за прогрессом этой молодой и голодной группы футболистов".

Английский специалист работал со сборной Англии с мая 2012 года. На Евро-2012 он вывел команду в четвертьфинал, где она в серии пенальти уступила Италии.

На чемпионате мира 2014 года Англия не смогла выйти из группы, в которой также находились Коста-Рика, Уругвай и Италия.