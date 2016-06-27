Евро-2016. Исландия сенсационно выбила Англию с турнира

Сборная Исландии, обыграв сборную Англии со счетом 2:1, преподнесла главную сенсацию чемпионата Европы. Исландия вышла в четвертьфинал Евро-2016, а англичане вынуждены покинуть турнир.

Все голы в игре были забиты в первые двадцать минут матча.

На четвертой минуте вратарь сборной Исландии Ханнес Халльдорссон сбил в своей штрафной Даниэля Старриджа, и арбитр назначил пенальти. Одиннадцатиметровый реализовал Уэйн Руни.

Исландии удалось отыграться уже спустя две минуты. После вбрасывания мяча из аута Арнасон головой сбросил мяч в штрафную площадку Англии, где Рагнар Сигурдссон с близкого расстояния поразил ворота Джо Харта.

Победный мяч Исландия забила на 18-й минуте. Колбейн Сигторссон вошел в штрафную площадь сборной Англии и сразу же пробил по воротам. Харт почти дотянулся до мяча, но от его рук сфера закатилась в ворота.

В оставшееся время Англия пыталась атаковать ворота Исландии, но стопроцентных голевых моментов создать так и не смогла. Более того, Исландия на контратаках выглядела эффективнее и сама могла забить сопернику третий мяч.

Англия - Исландия - 1:2 (1:2)

Голы: Руни (4, с пенальти) - Р. Сигурдссон (6), Сигторссон (18);

А: Харт, Уокер, Кэхилл, Смоллинг, Роуз, Алли, Дайер (Уилшир, 46), Руни (Рашфорд, 87), Старридж, Кейн, Стерлинг (Варди, 60);

И: Халльдоурссон, Севарссон, Арнасон, Р. Сигурдссон, Скуласон, Гудмундссон, Г. Сигурдссон, Гуннарссон, Б. Бьярнасон, Бодварссон (Траустасон, 89), Сигторссон (Э. Бьярнасон, 77);

Предупреждения: Старридж - Г. Сигурдссон.