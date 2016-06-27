Дель Боске: "Сборная Испании в игре с Италией перепробовала все стратегии"

Главный тренер сборной Испании Висенте Дель Боске заявил, что его команда делала все возможное, чтобы забить гол в ворота Италии в матче 1/18 финала Евро-2016. Об этом сообщает Football Italia.

"Любое поражение очень обидно. В последние восемь лет мы были очень сильны, но сегодня был день Италии. Мы перепробовали все стратегии, но удачи это не принесло", - сказал Дель Боске в интервью Sky Sport Italia.

"Мы должны смириться с результатом и двигаться вперед. У Италии очень сильная команда, они хорошо подготовлены с точки зрения физики. Итальянцы хорошо знали, что нужно делать, они показали свою силу. В первом тайме мы были слишком несмелыми, в второй половине встречи начали действовать активнее в атаке. Делали все возможное до самого конца", - добавил испанский специалист.

Он также ответил на вопрос о своем будущем в сборной Испании.

"В течение ближайших дней я встречусь с Федерацией, но пока что не принял никаких решений", - сказал Дель Боске.

Как сообщал УНИАН, сборная Испания уступила Италии в матче 1/8 финала Евро-2016.